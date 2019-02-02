Натуралізована росіянка стала чемпіонкою світу з біатлону в складі України



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Катерина Бех здобула перший титул під українським стягом biathlon.com.ua

Катерина Бех вперше проявила себе під українським стягом

20-річна Катерина Бех з селища міського типу Солнєчний, що у Хабаровському краї (Російська Федерація), яка з осені минулого року представляє Україну, стала чемпіонкою світу з біатлону серед юніорів.

Щойно в Осрблі (Словаччина) Катерина, продемонструвавши ідеальну стрільбу, виграла спринтерську гонку. На фініші новоспечена українка випередила полячку Камілу Жук, котра припустилася двох промахів і Ганну Кебінґер з Німеччини, яка теж стріляла чисто.

Деcяте місце посіла Анна Кривонос із Глухова на Сумщині, яка на чемпіонатах світу серед юніорів у попередні роки виграла три золота, два срібла і бронзу.

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