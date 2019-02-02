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    Принц Монако побажав українцеві стати олімпійським чемпіоном

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    Принц Альберт надихнув Владислава Гераскевича - Принц Монако побажав українцеві стати олімпійським чемпіоном
    Принц Альберт надихнув Владислава Гераскевича
    Особиста сторінка Михайла Гераскевича в Фейсбуку

    Альберт ІІ привітав Влада Гераскевича під час юніорського чемпіонату світу зі скелетону

    20-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич посів сьоме місце на юніорському чемпіонаті світу серед спортсменів, не старших 23-х років, який триває в німецькому Кьонінґзеє.

    Після фінішу нашого талановитого спортсмена привітав принц Монако Альберт ІІ, котрий сам свого часу виступав на чотирьох Олімпіадах як бобслеїст.

    Розмістивши у соцмережах фото сина з найспортивнішим монархом, батько й тренер Владислава Михайло Гераскевич написав:

    «Добрий знайомий української команди Альберт II побажав Владові у майбутньому стати олімпійським чемпіоном! Крок за кроком ми йдемо вперед до цієї мети. Сьогодні ми здобули вже сьоме місце на чемпіонаті світу серед юніорів. Прогрес очевидний. Знаємо, над чим потрібно ще працювати. Ми щиро вдячні всім, хто з нами, всім, хто підтримує! Далі буде!».

    Зауважимо, що на дебютній у кар'єрі Олімпіаді в Пхьончхані у 2018 році Владислав Гераскевич посів 12-те місце.

    Чемпіоном світу-2019 серед юніорів став Фелікс Кайзінґер з Німеччини.

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