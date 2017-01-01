Навколо «Карпат» черговий скандал: гравця львів'ян звинувачують у здачі матчу

20-річного Володимира Сеницю звинувачують у начебто здачі гри з «Олександрією»

У львівських «Карпат» може розгорітися черговий, і цього разу дуже серйозний скандал. Справа у тому, що гравця команди Володимира Сеницю звинувачують у здачі гри проти ФК «Олександрія». Хоча, хто саме виступив із такими звинуваченнями, «Спортивка» не уточнила. Окрім того, на словах перепало Ігорю



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Володимир Сениця

20-річного Володимира Сеницю звинувачують у начебто здачі гри з «Олександрією»

У львівських «Карпат» може розгорітися черговий, і цього разу дуже серйозний скандал.

Справа у тому, що гравця команди Володимира Сеницю звинувачують у здачі гри проти ФК «Олександрія».

Хоча, хто саме виступив із такими звинуваченнями, «Спортивка» не уточнила.

Окрім того, на словах перепало Ігорю Худоб’яку, який розповів, що відбувається у роздягальні, зазначивши, що командою керує не тренер Олег Бойчишин, а Даріо Друді.

«Хоч і без серйозних санкцій, але Худіку перепало за правду в телеінтерв'ю про те, що в роздягальні керує Друді, а не Бойчишин... Сеницю звинувачують у начебто здачі гри з «Олександрією»... Ох, і штормить «Карпати» зі середини...» - йдеться у повідомленні видання у своєму Twitter.

Хоч і без серйозних санкцій, але Худіку перепало за правду в телеінтерв'ю про те, що в роздягальні керує Друді, а не Бойчишин... Сеницю звинувачують у начебто здачі гри з Олександрією... Ох, і штормить Карпати зі середини... — Спортивка (@Sportyvka) 29 листопада 2017 р.

Нагадаємо, всім футболістам та співробітникам «Карпат» заборонили спілкуватися з пресою.

Сталося це після того, як «Карпати» офіційно оголосили про призначення нового тренера.

Окрім того, була інформація, що «Карпати» готували трансфери одразу кількох гравців збірної України.