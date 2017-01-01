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    Навколо «Карпат» черговий скандал: гравця львів'ян звинувачують у здачі матчу

    20-річного Володимира Сеницю звинувачують у начебто здачі гри з «Олександрією»
    У львівських «Карпат» може розгорітися черговий, і цього разу дуже серйозний скандал. Справа у тому, що гравця команди Володимира Сеницю звинувачують у здачі гри проти ФК «Олександрія». Хоча, хто саме виступив із такими звинуваченнями, «Спортивка» не уточнила. Окрім того, на словах перепало Ігорю
    • Сьогодні, 11:17
    • Розсилка
    Володимир Сениця
    Володимир Сениця

    20-річного Володимира Сеницю звинувачують у начебто здачі гри з «Олександрією»

    У львівських «Карпат» може розгорітися черговий, і цього разу дуже серйозний скандал.

    Справа у тому, що гравця команди Володимира Сеницю звинувачують у здачі гри проти ФК «Олександрія».

    Хоча, хто саме виступив із такими звинуваченнями, «Спортивка» не уточнила.

    Окрім того, на словах перепало Ігорю Худоб’яку, який розповів, що відбувається у роздягальні, зазначивши, що командою керує не тренер Олег Бойчишин, а Даріо Друді.

    «Хоч і без серйозних санкцій, але Худіку перепало за правду в телеінтерв'ю про те, що в роздягальні керує Друді, а не Бойчишин... Сеницю звинувачують у начебто здачі гри з «Олександрією»... Ох, і штормить «Карпати» зі середини...» - йдеться у повідомленні видання у своєму Twitter.

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    Нагадаємо, всім футболістам та співробітникам «Карпат» заборонили спілкуватися з пресою.

    Сталося це після того, як «Карпати» офіційно оголосили про призначення нового тренера.

    Окрім того, була інформація, що «Карпати» готували трансфери одразу кількох гравців збірної України.

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