Навколо «Карпат» черговий скандал: гравця львів'ян звинувачують у здачі матчу
- Сьогодні, 11:17
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20-річного Володимира Сеницю звинувачують у начебто здачі гри з «Олександрією»
У львівських «Карпат» може розгорітися черговий, і цього разу дуже серйозний скандал.
Справа у тому, що гравця команди Володимира Сеницю звинувачують у здачі гри проти ФК «Олександрія».
Хоча, хто саме виступив із такими звинуваченнями, «Спортивка» не уточнила.
Окрім того, на словах перепало Ігорю Худоб’яку, який розповів, що відбувається у роздягальні, зазначивши, що командою керує не тренер Олег Бойчишин, а Даріо Друді.
«Хоч і без серйозних санкцій, але Худіку перепало за правду в телеінтерв'ю про те, що в роздягальні керує Друді, а не Бойчишин... Сеницю звинувачують у начебто здачі гри з «Олександрією»... Ох, і штормить «Карпати» зі середини...» - йдеться у повідомленні видання у своєму Twitter.
Хоч і без серйозних санкцій, але Худіку перепало за правду в телеінтерв'ю про те, що в роздягальні керує Друді, а не Бойчишин... Сеницю звинувачують у начебто здачі гри з Олександрією... Ох, і штормить Карпати зі середини...— Спортивка (@Sportyvka) 29 листопада 2017 р.
Нагадаємо, всім футболістам та співробітникам «Карпат» заборонили спілкуватися з пресою.
Сталося це після того, як «Карпати» офіційно оголосили про призначення нового тренера.
Окрім того, була інформація, що «Карпати» готували трансфери одразу кількох гравців збірної України.