Найближчим часом визначиться подальша доля Шевченка в збірній України



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Андрій Павелко та Андрій Шевченко Футбол 24

Збірна України гарантувала собі участь в фінальному турнірі чемпіонату Європи-2020

Найближчим часом Українська асоціація футболу визначить подальшу долю Андрія Шевченка на тренерській посаді в збірній України.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

«Я знав та був впевненим, що у Шевченка все вийде. Хоча й відчував тиск журналістів. Ми з Андрієм Миколайовичем багато пройшли разом. Найближчим часом обговоримо та разом вирішимо, як буде краще для нього та збірної. Наразі всі думки про Євро», - передає слова Павелка УАФ.

Нагадаємо, збірна України перемогла вдома Португалію в матчі кваліфікації чемпіонату Європи, гарантувавши собі участь у фінальному турнірі.