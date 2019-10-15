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    Найближчим часом визначиться подальша доля Шевченка в збірній України

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    Андрій Павелко та Андрій Шевченко - Найближчим часом визначиться подальша доля Шевченка в збірній України
    Андрій Павелко та Андрій Шевченко
    Футбол 24

    Збірна України гарантувала собі участь в фінальному турнірі чемпіонату Європи-2020

    Найближчим часом Українська асоціація футболу визначить подальшу долю Андрія Шевченка на тренерській посаді в збірній України.

    Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

    «Я знав та був впевненим, що у Шевченка все вийде. Хоча й відчував тиск журналістів. Ми з Андрієм Миколайовичем багато пройшли разом. Найближчим часом обговоримо та разом вирішимо, як буде краще для нього та збірної. Наразі всі думки про Євро», - передає слова Павелка УАФ.

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    Нагадаємо, збірна України перемогла вдома Португалію в матчі кваліфікації чемпіонату Європи, гарантувавши собі участь у фінальному турнірі.

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