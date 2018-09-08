Найдешевший квиток на домашні матчі «Динамо» у Лізі Європи коштує 50 грн



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Вартість квитків варіюється від 50 до 500 грн

У п’ятницю, 7 вересня, розпочався продаж квитків на всі три домашні матчі київського «Динамо» у груповому раунді Ліги Європи.

Усі матчі відбудуться на НСК «Олімпійський», інформує офіційний сайт столичного клубу.

Розклад матчів:

20 вересня. 19:55. 1-й тур. «Динамо» – «Астана» (Казахстан)

8 листопада. 19:55. 4-й тур. «Динамо» – «Ренн» (Франція)

13 грудня. 19:55. 6-й тур. «Динамо» – «Яблонець» (Чехія)

На квитки на матчі Ліги Європи поширюються ті ж самі ціни, що і на матчі чемпіонату Прем’єр-ліги.

Доступні квитки наступних цінових категорій: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 і 500 гривень.

Для власників абонементів на домашні матчі «Динамо» у сезоні-2018/19 діє знижка на квитки на поєдинки Ліги Європи – 15%, а також пріоритетне право придбання квитка на своє місце.

Продаж квитків проводиться у касах на Троїцькій площі, біля станції метро «Олімпійська», а також у касах стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського.