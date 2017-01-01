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    Найгірші команди рейтингу ФІФА вперше в історії зіграють матч-відкриття Чемпіонату світу

    Ніколи ще в історії Мундіалю не було подібної непривабливої вивіски
    Чемпіонат світу ще не знав матчів настільки слабких команд на старті турніру. У матчі-відкритті ЧС-2018 зіграють команди з найгіршим місцем у рейтингу ФІФА серед усіх учасників. Росія (65-е місце у рейтингу ФІФА) і Саудівська Аравія (63-е) зіграють 14 червня у Москві на стадіоні Лужники о 18:00. Ніколи ще в історії Мундіалю не було подібної
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    Ніколи ще в історії Мундіалю не було подібної непривабливої вивіски

    Чемпіонат світу ще не знав матчів настільки слабких команд на старті турніру. У матчі-відкритті ЧС-2018 зіграють команди з найгіршим місцем у рейтингу ФІФА серед усіх учасників.

    Росія (65-е місце у рейтингу ФІФА) і Саудівська Аравія (63-е) зіграють 14 червня у Москві на стадіоні Лужники о 18:00.

    Ніколи ще в історії Мундіалю не було подібної непривабливої вивіски.

    Рейтинг ФІФА веде свою історію з 1993 року. Відтоді на чемпіонатах світу було зіграно такі матчі-відкриття:

    ЧС-1994: США – Швейцарія;

    ЧС-1998: Бразилія – Шотландія;

    ЧС-2002: Франція – Сенегал;

    ЧС-2006: Німеччина – Коста-Ріка;

    ЧС-2010: ПАР – Мексика;

    ЧС 2014: Бразилія – Хорватія.

    Нагадаємо, що став відомий повний розклад всіх матчів Чемпіонату світу-2018.

    Джерело: championat.com

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