Найкращим тренером 9-го туру Прем'єр-ліги України став наставник «Олімпіка»



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Роман Санжар

У номінації «Тренер туру» Санжар отримав середній бал 4,6

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 9-го туру української Прем’єр-ліги сезону 2018/19.

Київський «Арсенал» покладав особливі надії на матч із «Олімпіком», маючи на меті обірвати свої невдачі та скоротити відставання від найближчих конкурентів у боротьбі за виживання. Натомість поступився донеччанам – 1:3.



Тож наш сьогоднішній лауреат – головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар. Його підопічні зуміли здолати в номінально виїзному матчі аутсайдера турніру, завдяки чому наздогнали «Зорю», розділяючи з нею 5-6 місця.

Загалом, «Олімпік» чергує перемоги і поразки, але є одна оптимістична цифрова обставина.

В гостях донеччани не програють з липня місяця – після поразки в Одесі на самому старті сезону команда вже чотири матчі поспіль досягає прийнятних результатів у гостях (2 перемоги та 2 нічиї).

У номінації «Тренер туру» Санжар отримав середній бал 4,6, що виявилося найкращим результатом серед усіх його візаві.