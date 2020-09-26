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    Найкращий український нокаутер достроково виграв 18 бій з 18-ти проведених (відео)

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    Сергій Богачук нещадний до суперників - Найкращий український нокаутер достроково виграв 18 бій з 18-ти проведених (відео)
    Сергій Богачук нещадний до суперників
    Світлина - Instagram Сергія Богачука

    Алехандро Давіла був найскладнішим понині суперником Сергія Богачука

    У ніч з п’ятниці на суботу, 26 вересня у Мериді (Мексика) український проспект-нокаутер першої середньої ваги (до 69,9 кг) Сергій Богачук (18-0, 18 KO) достроково побив місцевого бійця Алехандро Давілу (21-2-2, 8 КО).

    Зі стартового гонгу в рингу почався обопільно жорсткий бій – обидва суперники хвацько обмінювалися ударами. З другої трихвилинки почала позначатися перевага Богачука в ударній міці, але Давіла як і раніше відповідав ударами на удари. Обом злегка заважав вологий ринг.

    Місцевий андердоґ витримав п’ятий раунд бомбардування від українського суперника, став першим, хто протримався проти нашого нокаутера так довго. Богачук продовжував викидати влучні удари, розбив стійкому мексиканцю ніс. Той виглядав втомленим і майже знесиленим. У підсумку на шостий раунд Давіла не вийшов. 18-та дострокова перемога Сергія у 18-ти боях.

    Команда Богачука розраховує, що вже найближчим часом Сергій зможе претендувати на чемпіонські бої.

     Читайте також: Непереможний українець Богачук нокаутував свого суперника ефектним ударом (відео) 
    бокс Сергій Богачук Алехандро Давіла
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