  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Названий найвпливовіший баскетболіст в історії

    • Розсилка
    <span>Майкл Джордан </span><span>Фото &copy;&nbsp;AP</span> - Названий найвпливовіший баскетболіст в історії
    Майкл Джордан Фото © AP

    Майкл Джордан на знає конкуренції навіть через 15 років після завершення кар'єри

    Колишня зірка «Чикаго Буллс» Майкл Джордан визнаний найвпливовішим спортсменом в історії за версією порталу ESPN.

    На другому місці розташувався форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. У топ-10 також увійшли легенди минулих епох НБА Меджік Джонсон, Білл Рассел, Уїлт Чемберлен, Карім Абдул-Джаббар, Оскар Робертсон, Джуліус Ірвінг і Ларрі Берд.

    Другим після Джеймса чинним гравцем NBA в топ-10 є розігруючий «Голден Стейт Ворріорс» Стівен Каррі, який розташувався на 10-му місці. 

    Майкл Джордан приєднався до «Чикаго Буллз» на драфті 1984 року. За результатами дебютного сезону отримав титул «Новочка сезону».

    До 1993 року виступав за «Чикаго Буллз», після смерті батька в 1993 році певний час грав у бейсбол, 1995 року повернувся до баскетбольної кар'єри за клуб з Чікаго.

    Після заяви про завершення кар'єри 1998 повернувся у НБА 2001 року. Надалі він виступав за «Вашінгтон Візардз». Останню гру в НБА Джордан зіграв 16 квітня 2003 року.

    Джерело: basket.com.ua

    ГРУ НБА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ