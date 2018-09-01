Названий найвпливовіший баскетболіст в історії



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Майкл Джордан Фото © AP

Майкл Джордан на знає конкуренції навіть через 15 років після завершення кар'єри

Колишня зірка «Чикаго Буллс» Майкл Джордан визнаний найвпливовішим спортсменом в історії за версією порталу ESPN.

На другому місці розташувався форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. У топ-10 також увійшли легенди минулих епох НБА Меджік Джонсон, Білл Рассел, Уїлт Чемберлен, Карім Абдул-Джаббар, Оскар Робертсон, Джуліус Ірвінг і Ларрі Берд.

Другим після Джеймса чинним гравцем NBA в топ-10 є розігруючий «Голден Стейт Ворріорс» Стівен Каррі, який розташувався на 10-му місці.

Майкл Джордан приєднався до «Чикаго Буллз» на драфті 1984 року. За результатами дебютного сезону отримав титул «Новочка сезону».

До 1993 року виступав за «Чикаго Буллз», після смерті батька в 1993 році певний час грав у бейсбол, 1995 року повернувся до баскетбольної кар'єри за клуб з Чікаго.

Після заяви про завершення кар'єри 1998 повернувся у НБА 2001 року. Надалі він виступав за «Вашінгтон Візардз». Останню гру в НБА Джордан зіграв 16 квітня 2003 року.

Джерело: basket.com.ua