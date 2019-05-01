Названо призовий фонд Уїмблдону-2019



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Цього року призовий фонд престижного тенісного турніру зріс майже на 12%

Організатори тенісного турніру Великого шолому в Уїмблдоні оголосили розмір призового фонду змагань 2019 року. Він зріс на 11,8% у порівнянні з попереднім роком.

Загалом учасники розігруватимуть 38 мільйонів фунтів.

Переможці в одиночних розрядах у чоловіків та жінок отримають по 2,35 млн фунтів. Це на 4,4% більше винагороди минулого року.

Невдахи першого кола основної сітки змагань отримають по 45 тисяч фунтів.