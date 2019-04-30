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    Чемпіонка Australian Open-2018: Останніми днями було проблемою стати з ліжка, руки опухли

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    Каролін Возняцкі каже, що їн допомагає відпочинок - Чемпіонка Australian Open-2018: Останніми днями було проблемою стати з ліжка, руки опухли
    Каролін Возняцкі каже, що їн допомагає відпочинок
    Eurosport

    Каролін Возняцкі страждає від ревматоїдного артриту

    Данська тенісистка Каролін Возняцкі розповіла про свій стан здоров'я. Екс-перша ракетка світу страждає від ревматоїдного артриту.

    «В останні дні у мене було невелике загострення артриту - встати з ліжка стало проблемою, мої руки і суглоби сильно опухли, а біль розлилася по тілу. Втім, я сповнена рішучості і не дам хворобі якось вплинути на мене.

    Речі, які змушують мене почуватися краще: відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі, сауна, кріотерапія і масаж. Хто-небудь з моїх друзів по нещастю, що змушує вас почуватися краще?»- написала Каролін у своєму Instagram.

    Свій останній матч Возняцкі провела в Чарльстоні на початку квітня. Всього в 2019 році 28-річна данка зіграла в 14-ти матчах, у дев'яти з яких здобула перемогу.

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