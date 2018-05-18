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    Непереможний український супертяж Тесленко дізнався дату наступного поєдинку

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    Олександр Тесленко. Фото boxing-mma.com
    Олександр Тесленко. Фото boxing-mma.com

    Українець проведе четвертий бій у США

    Перспективний український суперважковаговик Олександр Тесленко (12-0, 10 КО) дізнався дату свого наступного поєдинку.

    25-річний уродженець Чернівців зустрінеться з 41-річним американцем Терренсом Марброю (9-5, 7 КО).

    Поєдинок відбудеться 19 травня у місті Малвейн, штат Канзас, на арені Kansas Star Arena.

    Бій пройде у 8-раундовому форматі в андеркарті зустрічі Ніко Ернандес – Сільвестер Каналас за вакантний пояс IBА у найлегшій вазі.

    Цей поєдинок стане для Тесленка четвертим у США. До цього всі свої інші бої українець проводив у Канаді.

    Тоді українець виграв свій перший поєдинок після підписання контракту з американським промоутером Лу Дібеллою.

    У своєму 12-му поєдинку на професійному рингу Тесленко зустрівся з американцем Кінана Хікменом (6-1-3, 2 КО).

    Українець відправив суперника на настил, але Хікмен зумів піднятися. Тесленко відразу ж пішов добивати американця, і суддя прийняв рішення зупинити бій.

    Джерело: xsport.ua

    США бокс Олександр Тесленко
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