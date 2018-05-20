Непереможний український супертяж Тесленко здобув свою другу перемогу у 2018-му році

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Олександр Тесленко

Наш співвітчизник нокаутував свого суперника вже у другому раунді

Перспективний український супертяж Олександр Тесленко (13-0, 11 КО) здобув свою другу перемогу в 2018 році, нокаутувавши в другому раунді американця Терренса Марбру (9-6, 7 КО).

Про це повідомляє boxingnews.com.ua.

В іншому поєдинку цього вечора росіянин Андрій Афонін (6-0, 3 КО) переміг технічним нокаутом в другому раунді кубинця Педро Родрігеса (23-5, 19 КО).

Бій проходив в андеркарті зустрічі Ніко Ернандес – Сільвестер Каналас за вакантний пояс IBА у найлегшій вазі.

Цей поєдинок став для Тесленка четвертим у США.

До цього всі свої інші бої українець проводив у Канаді.

Тоді українець виграв свій перший поєдинок після підписання контракту з американським промоутером Лу Дібеллою.

У своєму 12-му поєдинку на професійному рингу Тесленко зустрівся з американцем Кінана Хікменом (6-1-3, 2 КО).