Німецькі ЗМІ стверджують, що «Баварія» всерйоз зацікавилася тренером «Шахтаря»

Кандидатуру Фонсеки запропонували керівництву німецького гранда

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека потрапив у сферу інтересів мюнхенської «Баварії». Контракт фахівця з українським клубом, нагадаємо, закінчується після закінчення сезону, передає Sport.ua з посиланням на Bild. Його кандидатуру запропонували керівництву німецького гранда – генеральному директору



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Паулу Фонсека. Фото ФК «Шахтар»

Кандидатуру Фонсеки запропонували керівництву німецького гранда

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека потрапив у сферу інтересів мюнхенської «Баварії».

Контракт фахівця з українським клубом, нагадаємо, закінчується після закінчення сезону, передає Sport.ua з посиланням на Bild.

Його кандидатуру запропонували керівництву німецького гранда – генеральному директору Карлу-Гайнцу Румменігге та спортивному директору Хасану Саліхаміджичу.

Однак існує проблема – одним з головних критеріїв для наставника «Баварії» є знання німецької мови, а з цим у португальця проблеми.

Втім, в Україні Фонсека досить швидко навчився розуміти російську мову, так що німецьку він зможе вивчити досить швидко.

Зауважимо, що 44-річний уродженець Мозамбіку непогано знайомий з екс-тренером «Баварії» Пепом Гвардіолою.

Нагадаємо, Фонсека очолив донецький «Шахтар» 31 травня 2016 року, а контракт з клубом розрахований на два роки. До цього він працював лише у Португалії.

«Шахтар» під керівництвом Паулу у Харкові переграв «Манчестер Сіті» та пробився у плей-офф Ліги чемпіонів.