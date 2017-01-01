Німецькі ЗМІ стверджують, що «Баварія» всерйоз зацікавилася тренером «Шахтаря»
- Сьогодні, 12:42
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Кандидатуру Фонсеки запропонували керівництву німецького гранда
Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека потрапив у сферу інтересів мюнхенської «Баварії».
Контракт фахівця з українським клубом, нагадаємо, закінчується після закінчення сезону, передає Sport.ua з посиланням на Bild.
Його кандидатуру запропонували керівництву німецького гранда – генеральному директору Карлу-Гайнцу Румменігге та спортивному директору Хасану Саліхаміджичу.
Однак існує проблема – одним з головних критеріїв для наставника «Баварії» є знання німецької мови, а з цим у португальця проблеми.
Втім, в Україні Фонсека досить швидко навчився розуміти російську мову, так що німецьку він зможе вивчити досить швидко.
Зауважимо, що 44-річний уродженець Мозамбіку непогано знайомий з екс-тренером «Баварії» Пепом Гвардіолою.
Нагадаємо, Фонсека очолив донецький «Шахтар» 31 травня 2016 року, а контракт з клубом розрахований на два роки. До цього він працював лише у Португалії.
«Шахтар» під керівництвом Паулу у Харкові переграв «Манчестер Сіті» та пробився у плей-офф Ліги чемпіонів.