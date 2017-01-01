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    Німецькі ЗМІ стверджують, що «Баварія» всерйоз зацікавилася тренером «Шахтаря»

    Кандидатуру Фонсеки запропонували керівництву німецького гранда
    Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека потрапив у сферу інтересів мюнхенської «Баварії». Контракт фахівця з українським клубом, нагадаємо, закінчується після закінчення сезону, передає Sport.ua з посиланням на Bild. Його кандидатуру запропонували керівництву німецького гранда – генеральному директору
    • Сьогодні, 12:42
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    Паулу Фонсека. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Паулу Фонсека. Фото ФК «Шахтар»

    Кандидатуру Фонсеки запропонували керівництву німецького гранда

    Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека потрапив у сферу інтересів мюнхенської «Баварії».

    Контракт фахівця з українським клубом, нагадаємо, закінчується після закінчення сезону, передає Sport.ua з посиланням на Bild.

    Його кандидатуру запропонували керівництву німецького гранда – генеральному директору Карлу-Гайнцу Румменігге та спортивному директору Хасану Саліхаміджичу.

    Однак існує проблема – одним з головних критеріїв для наставника «Баварії» є знання німецької мови, а з цим у португальця проблеми.

    Втім, в Україні Фонсека досить швидко навчився розуміти російську мову, так що німецьку він зможе вивчити досить швидко.

    Зауважимо, що 44-річний уродженець Мозамбіку непогано знайомий з екс-тренером «Баварії» Пепом Гвардіолою.

    Нагадаємо, Фонсека очолив донецький «Шахтар» 31 травня 2016 року, а контракт з клубом розрахований на два роки. До цього він працював лише у Португалії.

    «Шахтар» під керівництвом Паулу у Харкові переграв «Манчестер Сіті» та пробився у плей-офф Ліги чемпіонів.

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