У паралельному матчі «Наполі» сенсаційно програв «Феєнорду»

У середу, 6-го грудня, відбулися заключні матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Звісно, що головна увага українських вболівальників була прикута до матчу групи F, де вирішувалася подальша доля донецького «Шахтаря» у Єврокубках: Ліга чемпіонів, або ж Ліги Європи. Для виходу у плей-офф Ліги чемпіонів донецькому клубу мінімум

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Фото: прес-служба Шахтаря

У паралельному матчі «Наполі» сенсаційно програв «Феєнорду»

У середу, 6-го грудня, відбулися заключні матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Звісно, що головна увага українських вболівальників була прикута до матчу групи F, де вирішувалася подальша доля донецького «Шахтаря» у Єврокубках: Ліга чемпіонів, або ж Ліги Європи. Для виходу у плей-офф Ліги чемпіонів донецькому клубу мінімум потрібно було не програли іменитому «Манчестер Сіті», який вже вирішив свої турнірні завдання у груповому етапі, достроково забезпечивши собі місце у плей-офф.

Так, Гвардіола привіз у Харків не найсильніший склад, розбавивши його молодими виконавцями. У свою чергу Фонсека виставив на матч кращих. З'явився у старті і основний захисник Ярослав Ракицький, який міг пропустити матч через застуду, також з перших хвилин вийшов Марлос, за якого також були побоювання через стан здоров'я.

Господарі з перших хвилин дали зрозуміти, що не дадуть супернику вільно дихати. Було помітно, що «Сіті» втратив у центрі півзахисту через відсутність креативних Де Брюйне та Сільви, які залишилися в Англії. «Шахтар» не програвав центр поля, а вже на 4-й хвилині перший удар у напрямку воріт гостей завдав Тайсон - вище воріт. Ще через три хвилини хтось із захисників англійського гранду заблокував небезпечний постріл від Феррейри.

Після такої собі 10-хвилинки «Шахтар» віддав ініціативу супернику, однак крім одного кутового, який нічим небезпечним не завершився, вони відповісти не змогли. Натомість «Шахтар» на 21-й хвилині створив дійсно перший небезпечний момент, коли Едерсон нівелював загрозу після гострого удару від Марлоса. Тут варто відзначити Тайсона, який міг віддати гольову передачу: бразилець на крейсерській швидкості пробіг з м'ячем метрів 40.

Втім, свого «гірники» таки домоглися, коли на 26-й хвилині матчу свою майстерність продемонстрував Бернард, який отримав передачу від Марлоса на лінії карного, хитнув захисника і прекрасним ударом переправив м'яч в сітку воріт Едерсона.

Вже через три хвилини Бернард опинився на схожій ударній позиції, однак цього разу Едерсон з ударом бразильського хавбека впорався. Господарі поля продовжували тиснути на ворота суперника і на 32-й хвилині забили другий гол: знову асистентом виступив Марлос, який віддав шикарну передачу з центра поля на хід Ісмаїлі, який скористався помилкою Едерсона на виході і переправив м'яч вже у порожні ворота англійського клубу.

Лише після другого голу «Сіті» нарешті включився у матч. Команда почала більше атакувати і створила кілька гострих моментів біля воріт П'ятова. Особливо запам'ятався момент, коли вихід 1 на 1 змарнував Габріел Жезус, який програв боротьбу голкіперу збірної України. За дві хвилини до перерви «Шахтар» відповів небезпечним ударом від Тайсона - трохи вище поперечки воріт. А на 44-й хвилині Феррейра взагалі міг поховати суперника, втім, аргентинець після передачі Фреда з вбивчої позиції пробив точно в руки Едерсону.

У другому таймі малюнок гри таки змінився. «Манчестер Сіті» повністю прибрав ініціативу до власних ніг, англійський клуб більше володів м'ячем і доволі часто створював напругу біля воріт П'ятова та компанії. Вже на старті тайму міг забивати Сане, але голкіпер «гірників» загрозу нівелював. Надалі гості в основному виконували простріли з флангів, закидання та навіси у карний «Шахтаря». Тут знову варто віддати належне П'ятову, який бездоганно грав на виході, ну і захисниками, які при першій можливості допомогали голкіперу.

Варто зауважити, що «Шахтар» не забував про контратаки, а за моментами «гірники» навіть перестріляли суперника, однак в основному це були дальні удари. Більше за всіх настріляв Тайсон, але м'яч після його ударів з-за меж карного оминав ворота Жезуса. На 59-й хвилині Сане після передачі Гюндогана виконував один з таких небезпечних прострілів, після якого м'яч ледь не опинився у воротах українського клубу.

На 61-й хвилині Сане на полі змінив молодий Діас, який ледь не забив гол вже за 10 хвилин до завершення основного часу - цього разу «Шахтар» врятувала стійка воріт. Втім, «Сіті» таки зміг відіграти один гол, і зробив це зірковий форвард клубу Серхіо Агуеро, втім, з пенальті, який заробив Бутко, збивши у карному Жезуса.

На більше англійському клубу не вистачило часу. Надалі «Шахтар» більше не помилявся і матч завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Фонсеки. Втім, навіть якби донецький клуб програв, все одно б «гірники» потрапили у плей-офф, адже у паралельному матчі «Наполі» сенсаційно поступився «Феєнорду». Втім, приємніше виходити у наступну стадію переможцем, з чим і вітаємо чинного чемпіона України.

Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18

Матчі 6-го туру

Група F

«Шахтар» (Україна) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Бернард (26), 2:0 – Ісмаїлі (32), 2:1 – Агуеро (90+2, пен)

«Шахтар»: П’ятов, Бутко, Ордець, Ракицький, Ісмаілі (Азеведо, 64), Фред, Степаненко, Марлос (Коваленко, 82), Бернард, Тайсон, Феррейра (Хочолава, 89)

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Даніло, Мангаля, Адарабіойо, Сане (Браїм Діас, 62), Барнарду Сілва, Яя Туре, Фоден, Фернандіньо (Агуеро, 70), Гюндоган, Габріел Жезус

Попередження: Даніло (22), Ракицький (54), Гюндоган (57)