  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Німецький футболіст запросив президента Туреччини свідком на весілля

    • Розсилка
    Месут Озіл на зустрічі з Ердоганом - Німецький футболіст запросив президента Туреччини свідком на весілля
    Месут Озіл на зустрічі з Ердоганом
    The Daily Mail

    Півзахисник «Арсеналу» Месут Озіл повечеряв у президентському палаці Реджепа Ердогана

    Німецький півзахисник лондонського «Арсеналу» Месут Озіл відвідав президентський палац очільника Туреччини Реджепа Ердогана. Футболіст повечеряв з політиком та запросив його свідком на своє весілля, яке має відбутися 7 червня, інформує The Daily Mail.

    Німецький півзахисник турецького походження Озіл уже не вперше зустрічається зі скандальним політиком. Так, 2018 року футболіст зустрічався з Ердоганом перед чемпіонатом світу та подарував йому свою футболку «Арсеналу». У Німеччині Озіла рішуче засудили за вчинок. Футболіст був вимушений дочасно завершити виступи за збірну Німеччини.

    За інформацією руху «Репортери без кордонів», наразі в Туреччині ув’язнено найбільше журналістів у світі.  

     Читайте також: Екс-півзахисник «Динамо» вдруге став чемпіоном Австралії
    Читайте також
    Реджеп Таїп Ердоган НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Арсенал (Лондон)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ