Німецький футболіст запросив президента Туреччини свідком на весілля
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Півзахисник «Арсеналу» Месут Озіл повечеряв у президентському палаці Реджепа Ердогана
Німецький півзахисник лондонського «Арсеналу» Месут Озіл відвідав президентський палац очільника Туреччини Реджепа Ердогана. Футболіст повечеряв з політиком та запросив його свідком на своє весілля, яке має відбутися 7 червня, інформує The Daily Mail.
Німецький півзахисник турецького походження Озіл уже не вперше зустрічається зі скандальним політиком. Так, 2018 року футболіст зустрічався з Ердоганом перед чемпіонатом світу та подарував йому свою футболку «Арсеналу». У Німеччині Озіла рішуче засудили за вчинок. Футболіст був вимушений дочасно завершити виступи за збірну Німеччини.
За інформацією руху «Репортери без кордонів», наразі в Туреччині ув’язнено найбільше журналістів у світі.