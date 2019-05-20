Німецький футболіст запросив президента Туреччини свідком на весілля



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Месут Озіл на зустрічі з Ердоганом The Daily Mail

Півзахисник «Арсеналу» Месут Озіл повечеряв у президентському палаці Реджепа Ердогана

Німецький півзахисник лондонського «Арсеналу» Месут Озіл відвідав президентський палац очільника Туреччини Реджепа Ердогана. Футболіст повечеряв з політиком та запросив його свідком на своє весілля, яке має відбутися 7 червня, інформує The Daily Mail.

Німецький півзахисник турецького походження Озіл уже не вперше зустрічається зі скандальним політиком. Так, 2018 року футболіст зустрічався з Ердоганом перед чемпіонатом світу та подарував йому свою футболку «Арсеналу». У Німеччині Озіла рішуче засудили за вчинок. Футболіст був вимушений дочасно завершити виступи за збірну Німеччини.

За інформацією руху «Репортери без кордонів», наразі в Туреччині ув’язнено найбільше журналістів у світі.