Нокаут року. Кореєць вирубав суперника за 5 секунд (відео)



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Змішані єдиноборства ua-football.com

У Сеулі відбувся один з найкоротших боїв у змішаних єдиноборствах

У корейському Сеулі нещодавно відбувся один з найкоротших боїв в історії змішаних єдиноборств. Місцевий боєць Он Джун Чой відправив суперника в нокаут лише за п'ять секунд після стартового гонгу, інформує ua-football.com.

Уже на другій секунді суперник Джун Чоя пропустив потужний удар. Ще три секунди рефері оцінював стан бійця і скинути вгору руки. Це був найкоротший бій в історії промоушена Road FС. Бій відбувся в середній ваговій категорії.