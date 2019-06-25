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    Нокаут року. Кореєць вирубав суперника за 5 секунд (відео)

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    Змішані єдиноборства - Нокаут року. Кореєць вирубав суперника за 5 секунд (відео)
    Змішані єдиноборства
    ua-football.com

    У Сеулі відбувся один з найкоротших боїв у змішаних єдиноборствах

    У корейському Сеулі нещодавно відбувся один з найкоротших боїв в історії змішаних єдиноборств. Місцевий боєць Он Джун Чой відправив суперника в нокаут лише за п'ять секунд після стартового гонгу, інформує ua-football.com.

    Уже на другій секунді суперник Джун Чоя пропустив потужний удар. Ще три секунди рефері оцінював стан бійця і скинути вгору руки. Це був найкоротший бій в історії промоушена Road FС. Бій відбувся в середній ваговій категорії.

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