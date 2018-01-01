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    Норвегія перемогла у медальному заліку Олімпіади-2018, Україна - 21-а

    Україна в підсумковій таблиці поділила 21-е і 22-е місця з Угорщиною
    У Пхьончхані завершилася змагальна програма зимових Олімпійських ігор 2018 року. У неофіційному загальнокомандному медальному заліку першою збірна Норвегії, яка завоювала 14 золотих, 14 срібних і 11 бронзових нагород. Стільки ж золотих в активі німців, проте вони поступилися скандинавам по меншій кількості срібла і бронзи - 10 і 7. Третє місце
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    Медалі Олімпіади-2018
    Медалі Олімпіади-2018

    Україна в підсумковій таблиці поділила 21-е і 22-е місця з Угорщиною

    У Пхьончхані завершилася змагальна програма зимових Олімпійських ігор 2018 року.

    У неофіційному загальнокомандному медальному заліку першою збірна Норвегії, яка завоювала 14 золотих, 14 срібних і 11 бронзових нагород.

    Стільки ж золотих в активі німців, проте вони поступилися скандинавам по меншій кількості срібла і бронзи - 10 і 7. Третє місце зайняли спортсмени з Канади - 11 золотих, 8 срібних і 10 бронзових.

    Четверте місце - у США (9 золотих, 8 срібних, 6 бронзових). До п'ятірки найкращих потрапили спортсмени Нідерландів (8-6-6).

    Україна в підсумковій таблиці поділила 21-е і 22-е місця з Угорщиною. У цих країн по одній медалі - золотій.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Норвегія Україна
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