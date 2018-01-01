Норвегія перемогла у медальному заліку Олімпіади-2018, Україна - 21-а
- Сьогодні, 14:07
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Медалі Олімпіади-2018
Україна в підсумковій таблиці поділила 21-е і 22-е місця з Угорщиною
У Пхьончхані завершилася змагальна програма зимових Олімпійських ігор 2018 року.
У неофіційному загальнокомандному медальному заліку першою збірна Норвегії, яка завоювала 14 золотих, 14 срібних і 11 бронзових нагород.
Стільки ж золотих в активі німців, проте вони поступилися скандинавам по меншій кількості срібла і бронзи - 10 і 7. Третє місце зайняли спортсмени з Канади - 11 золотих, 8 срібних і 10 бронзових.
Четверте місце - у США (9 золотих, 8 срібних, 6 бронзових). До п'ятірки найкращих потрапили спортсмени Нідерландів (8-6-6).
Україна в підсумковій таблиці поділила 21-е і 22-е місця з Угорщиною. У цих країн по одній медалі - золотій.