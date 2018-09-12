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    Новачок «Динамо» забив гол і віддав точну передачу у двох останніх матчах своєї збірної

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    Новачок «Динамо» забив гол і віддав точну передачу у двох останніх матчах своєї збірної

    Міккель Дуелунд вдало відіграв за молодіжну команду Данії

    У рамках відбору на Євро-2019 (U-21) молодіжна збірна Данії на виїзді зустрічалася із однолітками з Литви.

    Гра вийшла напруженою, як і минулий поєдинок кількома днями раніше проти Фінляндії, і звершилася з таким же рахунком – 2:0 на користь данців, інформує офіційний сайт київського «Динамо».

    Перемогу команді Нілса Фредеріксена принесли влучні удари Олівера Абілдгаарда за хвилину до свистка на перерву та Роберта Скова у другому таймі.

    Тож скандинави продовжують очолювати відбірну групу 3, випереджаючи найближчого переслідувача – Польщу.

    У поєдинку з Литвою у стартовому складі збірної Данії вийшов «динамівець» Міккель Дуелунд.

    Атакувальний півзахисник, який є основним гравцем своєї збірної, провів на полі увесь матч та асистував Абілдгаарду, коли той забивав перший м’яч.

    Ще Дуелунд виконував стандартні положення та запам’ятався активними діями протягом усієї гри.

    Нагадаємо, у минулому матчі проти Фінляндії динамівець записав на свій рахунок забитий м’яч.

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