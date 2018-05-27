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    Новий скандал в російському біатлоні: на цей раз в юнацькому допінгу

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    Допінг в юнацькому біатлоні - Новий скандал в російському біатлоні: на цей раз в юнацькому допінгу
    Допінг в юнацькому біатлоні

    Група батьків написала в Центр спортивної підготовки Московської області заяву

    Після державної системи допінгу і зазіхань до неповнолітніх спортсменок в Росії докотилися до юнацького допінгу.

    У російському біатлоні останнім часом триває низка гучних скандалів. Зимовий розгляд державної програми щодо застосування допінгу змінив весняний з домаганнями тренера до однієї з юніорок. Тепер же росіяни докотилися і до дитячого допінгу.

    Як повідомляє видання Чемпіонат, група батьків написала в Центр спортивної підготовки Московської області заяву, в якій розповіла, що тренер з біатлону Олександр Саратовський ставив їх неповнолітнім дітям крапельниці невідомого походження (крапельниці дозволені тільки в мінімальних обсягах і / або в медичних цілях, а так це заборонений допінговий метод).

    При цьому батьки не давали згоди на це і не були поставлені до відома. У підсумку на сьогоднішній день вже звільнені директор ЦСП Мособласті Володимир Букоткін і сам Саратовський.

    Один з неповнолітніх спортсменів відмовлявся від крапельниць, за що в його сторону з боку Саратовського йшли погрози про звільнення зі збірною, а потім справа дійшла і до фізичних покарань у вигляді ударів лижною палицею.

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