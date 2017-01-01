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    НСТУ вирішила не транслювати жеребкування Чемпіонату світу-2018 з футболу

    Чи будуть трансляції заходів ЧС-2018 в подальшому, ще не вирішено
    Трансляції жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2018 (РФ), яка відбудеться 1-го грудня в Кремлі, в Україні не буде. Про це йдеться в повідомленні Національної суспільної телекомпанії України. «Правління «ПАТ НСТУ» прийняло рішення не транслювати жеребкування, оскільки Російська Федерація є країною-агресором, а показ
    • Сьогодні, 16:55
    • Розсилка

    Чи будуть трансляції заходів ЧС-2018 в подальшому, ще не вирішено

    Трансляції жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2018 (РФ), яка відбудеться 1-го грудня в Кремлі, в Україні не буде.

    Про це йдеться в повідомленні Національної суспільної телекомпанії України.

    «Правління «ПАТ НСТУ» прийняло рішення не транслювати жеребкування, оскільки Російська Федерація є країною-агресором, а показ цієї події може містити елементи пропаганди і нести загрозу інформаційній безпеці України», - сказано в повідомленні.

    З приводу подальших трансляцій заходів, пов'язаних з Чемпіонатом світу-2018, у телекомпанії пообіцяли керуватися законами України.

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