НСТУ вирішила не транслювати жеребкування Чемпіонату світу-2018 з футболу
- Сьогодні, 16:55
-
Розсилка
Чи будуть трансляції заходів ЧС-2018 в подальшому, ще не вирішено
Трансляції жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2018 (РФ), яка відбудеться 1-го грудня в Кремлі, в Україні не буде.
Про це йдеться в повідомленні Національної суспільної телекомпанії України.
«Правління «ПАТ НСТУ» прийняло рішення не транслювати жеребкування, оскільки Російська Федерація є країною-агресором, а показ цієї події може містити елементи пропаганди і нести загрозу інформаційній безпеці України», - сказано в повідомленні.
З приводу подальших трансляцій заходів, пов'язаних з Чемпіонатом світу-2018, у телекомпанії пообіцяли керуватися законами України.