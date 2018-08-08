Один з кращих гравців Суперліги України минулого сезону продовжить кар'єру в Угорщині



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Дмитро Глєбов та Андрій Агафонов

Глєбов у сезоні Суперліги 2017/2018 набирав в середньому 12,7 очка

Один з кращих гравців Суперліги минулого сезону та ключовий виконавець «Дніпра» Дмитро Глєбов продовжить кар’єру у чемпіонаті Угорщини.

Як повідомляє агенство гравця, форвард гратиме у складі угорського клубу ЗТЄ.

У цьому ж клубі свою кар’єру продовжить і український бігмен Андрій Агафонов, який у минулому сезоні захищав кольори румунського «Пітешті».

Глєбов у сезоні Суперліги 2017/2018 набирав в середньому 12,7 очка, робив 4,7 підбирання та 4,5 передачі.

Агафонов, в свою чергу, у румунській національній першості набирав 16,5 очка та робив 5,3 підбирання за гру.

Про перехід бігмена повідомив авторитетний сайт eurobasket.com.

Зазначимо, що новий клуб українців минулий сезон завершив у першому раунді плей-офф угорської першості, поступившись у чвертьфінальній серії «Фалько-Шова» з рахунком 1:3.