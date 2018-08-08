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    Один з кращих гравців Суперліги України минулого сезону продовжить кар'єру в Угорщині

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    Дмитро Глєбов та Андрій Агафонов - Один з кращих гравців Суперліги України минулого сезону продовжить кар'єру в Угорщині
    Дмитро Глєбов та Андрій Агафонов

    Глєбов у сезоні Суперліги 2017/2018 набирав в середньому 12,7 очка

    Один з кращих гравців Суперліги минулого сезону та ключовий виконавець «Дніпра» Дмитро Глєбов продовжить кар’єру у чемпіонаті Угорщини.

    Як повідомляє агенство гравця, форвард гратиме у складі угорського клубу ЗТЄ.

    У цьому ж клубі свою кар’єру продовжить і український бігмен Андрій Агафонов, який у минулому сезоні захищав кольори румунського «Пітешті».

    Глєбов у сезоні Суперліги 2017/2018 набирав в середньому 12,7 очка, робив 4,7 підбирання та 4,5 передачі.

    Агафонов, в свою чергу, у румунській національній першості набирав 16,5 очка та робив 5,3 підбирання за гру.

    Про перехід бігмена повідомив авторитетний сайт eurobasket.com.

    Зазначимо, що новий клуб українців минулий сезон завершив у першому раунді плей-офф угорської першості, поступившись у чвертьфінальній серії «Фалько-Шова» з рахунком 1:3.

    чемпіонат України баскетбол
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