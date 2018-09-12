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    Одіозний Алієв знову буде тренером. Тепер він працюватиме з дітьми

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    Олександр Алієв. Фото взяте з footboom.com - Одіозний Алієв знову буде тренером. Тепер він працюватиме з дітьми
    Олександр Алієв. Фото взяте з footboom.com

    Екс-гравець «Динамо» буде тренером у «Меліораторі»

    У неділю, 23 вересня, розпочинає свою роботу дитяча академія футболу «Меліоратор», яка базуватиметься у Бучі.

    Головним тренером академії став колишній футболіст збірної України та київського «Динамо» Олександр Алієв.

    Офіційно про відкриття академії «Меліоратор» буде оголошено у перерві матчу чемпіонату Київської області «Меліоратор» (Буча) – «Зоря» (Владиславка), який відбудеться 15 вересня у Бучі на стадіоні «Ювілейний» (початок – 16:00).

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    Для Олександра Алієва це вже не перший досвід роботи тренером.

    Раніше багаторазовий чемпіон України очолював футбольний клуб «Хмельницький», що виступав у чемпіонаті країни серед аматорів.

    Джерело: Footboom

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