Одіозний Алієв знову буде тренером. Тепер він працюватиме з дітьми



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Олександр Алієв. Фото взяте з footboom.com

Екс-гравець «Динамо» буде тренером у «Меліораторі»

У неділю, 23 вересня, розпочинає свою роботу дитяча академія футболу «Меліоратор», яка базуватиметься у Бучі.

Головним тренером академії став колишній футболіст збірної України та київського «Динамо» Олександр Алієв.

Офіційно про відкриття академії «Меліоратор» буде оголошено у перерві матчу чемпіонату Київської області «Меліоратор» (Буча) – «Зоря» (Владиславка), який відбудеться 15 вересня у Бучі на стадіоні «Ювілейний» (початок – 16:00).

Для Олександра Алієва це вже не перший досвід роботи тренером.

Раніше багаторазовий чемпіон України очолював футбольний клуб «Хмельницький», що виступав у чемпіонаті країни серед аматорів.

Джерело: Footboom