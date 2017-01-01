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    Одне з російських міст ризикує залишитися без Чемпіонату світу-2018

    Причиною є відставання графіка будівництва
    Самара може залишитися без матчів Чемпіонату світу-2018 через відставання в плані будівництва місцевого стадіону. У цьому зізнався губернатор області Дмитро Азаров. «Відставання було допущено в попередній період, був здійснений цілий ряд помилок. Сьогодні ми надолужуємо згаяне, і кожен день скорочуємо термін відставання. З першого дня моєї
    • Вчора, 18:41
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    <p>Стадіон &laquo;Самара-Арена&raquo;</p>

    Стадіон «Самара-Арена»

    Причиною є відставання графіка будівництва

    Самара може залишитися без матчів Чемпіонату світу-2018 через відставання в плані будівництва місцевого стадіону.

    У цьому зізнався губернатор області Дмитро Азаров.

    «Відставання було допущено в попередній період, був здійснений цілий ряд помилок. Сьогодні ми надолужуємо згаяне, і кожен день скорочуємо термін відставання. З першого дня моєї роботи ми збудували жорстку систему контролю над ходом робіт в частині відповідальності не тільки регіонального уряду і муніципалітетів, а й федеральних замовників», - сказав губернатор.

    Також він звернув увагу на те, що наразі залучаються усі ресурси, щоб встигнути з будівництвом стадіону.

    «Нагадаю, стадіон - все-таки об'єкт федеральний. Був затверджений план-графік, який сьогодні виконується. Упевнений, що з завданням ми впораємося - мобілізовані всі ресурси, найактивнішим чином підключилися нам на допомогу міністерства, уряд РФ в цілому», - завершив Дмитро Азаров.

    Нагадаємо, що нещодавно на «Волгоград-Арені» сталася пожежа, а на стадіоні «Санкт-Петербург» і зовсім обвалилася стеля.

    Джерело: sovsport.ru

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