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    Офіційно. Фонсека продовжив контракт із «Шахтарем»

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    Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар
    Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

    Новий контракт португальського фахівця розрахований на два роки

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека продовжив контракт з донецьким клубом.

    Як повідомив президент «Шахтаря» Рінат Ахметов, новий контракт португальського фахівця розрахований на два роки.

    «Ви пам’ятаєте, як два роки тому ми запросили Паулу до «Шахтаря» й усі кричали: «Що буде, що тепер із «Шахтарем»?! Тепер усе погано буде із «Шахтарем». Усе погано, будуть проблеми. Ми не знаємо, чого чекати». А що ми бачимо? Два чемпіонства, два Кубки, один Суперкубок та блискуча гра в Лізі чемпіонів. Це свідчить про те, що «Шахтар» два роки тому ухвалив правильне рішення, запросивши Паулу і його помічників до команди», - зазначив Ахметов.

    «Зараз ми підписали новий контракт, і я переконаний, що попереду на нас чекатимуть нові успіхи. Паулу – професіонал. Це амбітна людина. Працьовита людина. І в нього гарні ідеї. Він знає, що робити», - додав він.
    Раніше повідомлялося,що  річна зарплата португальця становитиме 4 млн євро.

    При цьому він відхилив пропозицію «Вест Гема», з представниками якого провів зустріч.

    Також португальський тренер відхилив пропозицію саудівського «Аль-Хілаля».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Паулу Фонсека тренер
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