Офіційно. Фонсека продовжив контракт із «Шахтарем»

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Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

Новий контракт португальського фахівця розрахований на два роки

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека продовжив контракт з донецьким клубом.

Як повідомив президент «Шахтаря» Рінат Ахметов, новий контракт португальського фахівця розрахований на два роки.

«Ви пам’ятаєте, як два роки тому ми запросили Паулу до «Шахтаря» й усі кричали: «Що буде, що тепер із «Шахтарем»?! Тепер усе погано буде із «Шахтарем». Усе погано, будуть проблеми. Ми не знаємо, чого чекати». А що ми бачимо? Два чемпіонства, два Кубки, один Суперкубок та блискуча гра в Лізі чемпіонів. Це свідчить про те, що «Шахтар» два роки тому ухвалив правильне рішення, запросивши Паулу і його помічників до команди», - зазначив Ахметов.