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    Паулу Фонсека відмовив аравійському клубу, але зустрівся представниками «Вест Гема»

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    Паулу Фонсека. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Паулу Фонсека. Фото ФК «Шахтар»

    В Англії повідомляють про можливий прихід наставника «Шахтаря» у лондонський клуб

    Саудівський «Аль-Хілаль» вів переговори з головним тренером «Шахтаря» Паулу Фонсекою.

    Але португальський фахівець відмовився очолити саудівський клуб, стверджує Arab News.

    Контракт із «Шахтарем» у португальця закінчується влітку. Раніше повідомлялося, що Фонсека продовжить контракт.

    «Аль-Хілаль» перемкнувся на тренера «Спортинга» Жорже Жезуша. Клуб з Ер-Ріяда готовий платити йому понад 6 мільйонів євро на рік.

    Колишній головний тренер саудівського клубу Рамон Діас був звільнений у лютому через невдалий виступ в азіатській Лізі чемпіонів. Його помічник Хуан Ігнасіо Браун привів «Аль-Хілаль» до перемоги у чемпіонаті Саудівської Аравії.

    Водночас, англійський «Вест Гем» зустрівся Фонсекою та його агентом Жорже Мендешом, повідомляє The Telegraph.

    Зустріч пройшла у будинку співвласника клубу Девіда Саллівана.

    Керівництво хоче змінити нинішнього тренера Девіда Мойєса, з яким команда зайняла 13-те місце в АПЛ.

    Клуб також цікавиться тренером «Ньюкасла» Рафаелем Бенітесом, тренером «Бернлі» Шоном Дайчем і тренером «Гаддерсфілда» Давидом Вагнером.

    Нагадаємо, що Рінат Ахметов привітав ФК «Шахтар» з чемпіонством, але не уточнив, чи залишається Фонсека.

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Англія «Шахтар» Паулу Фонсека
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