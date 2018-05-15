Паулу Фонсека відмовив аравійському клубу, але зустрівся представниками «Вест Гема»
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В Англії повідомляють про можливий прихід наставника «Шахтаря» у лондонський клуб
Саудівський «Аль-Хілаль» вів переговори з головним тренером «Шахтаря» Паулу Фонсекою.
Але португальський фахівець відмовився очолити саудівський клуб, стверджує Arab News.
Контракт із «Шахтарем» у португальця закінчується влітку. Раніше повідомлялося, що Фонсека продовжить контракт.
«Аль-Хілаль» перемкнувся на тренера «Спортинга» Жорже Жезуша. Клуб з Ер-Ріяда готовий платити йому понад 6 мільйонів євро на рік.
Колишній головний тренер саудівського клубу Рамон Діас був звільнений у лютому через невдалий виступ в азіатській Лізі чемпіонів. Його помічник Хуан Ігнасіо Браун привів «Аль-Хілаль» до перемоги у чемпіонаті Саудівської Аравії.
Водночас, англійський «Вест Гем» зустрівся Фонсекою та його агентом Жорже Мендешом, повідомляє The Telegraph.
Зустріч пройшла у будинку співвласника клубу Девіда Саллівана.
Керівництво хоче змінити нинішнього тренера Девіда Мойєса, з яким команда зайняла 13-те місце в АПЛ.
Клуб також цікавиться тренером «Ньюкасла» Рафаелем Бенітесом, тренером «Бернлі» Шоном Дайчем і тренером «Гаддерсфілда» Давидом Вагнером.
Нагадаємо, що Рінат Ахметов привітав ФК «Шахтар» з чемпіонством, але не уточнив, чи залишається Фонсека.
Джерело: Tribuna.com