Офіційно. Головкін і Альварес зустрінуться в матчі-реванші

Cтала відома дата проведення бою

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBF в середній вазі Геннадій Головкін і екс-чемпіон Сауль Альварес проведуть матч-реванш 5 травня. Місце проведення майбутнього бою поки невідомо. Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами відбувся 16 вересня 2017 року і завершився спірною нічиєю. Після завершення 12-ти раундів судді розділилися в думках - 118: