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    Офіційно. Головкін і Альварес зустрінуться в матчі-реванші

    Cтала відома дата проведення бою
    Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBF в середній вазі Геннадій Головкін і екс-чемпіон Сауль Альварес проведуть матч-реванш 5 травня. Місце проведення майбутнього бою поки невідомо. Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами відбувся 16 вересня 2017 року і завершився спірною нічиєю. Після завершення 12-ти раундів судді розділилися в думках - 118:
    • Сьогодні, 09:55
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Cтала відома дата проведення бою

    Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBF в середній вазі Геннадій Головкін і екс-чемпіон Сауль Альварес проведуть матч-реванш 5 травня.

    Місце проведення майбутнього бою поки невідомо.

    Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами відбувся 16 вересня 2017 року і завершився спірною нічиєю.

    Після завершення 12-ти раундів судді розділилися в думках - 118: 110 на користь Альвареса, 115: 113 на користь Головкіна і 114: 114.

    Також повідомляється, що переможець цього протистояння зустрінеться з чемпіоном за версією WBO Біллі Джо Сондерсом і таким чином отримає можливість стати абсолютним чемпіоном у середній вазі.

    Джерело: sport.ua

    бокс IBF Геннадій Головкін
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