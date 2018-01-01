Офіційно. Головкін і Альварес зустрінуться в матчі-реванші
- Сьогодні, 09:55
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Фото: Getty Images
Cтала відома дата проведення бою
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBF в середній вазі Геннадій Головкін і екс-чемпіон Сауль Альварес проведуть матч-реванш 5 травня.
Місце проведення майбутнього бою поки невідомо.
Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами відбувся 16 вересня 2017 року і завершився спірною нічиєю.
Після завершення 12-ти раундів судді розділилися в думках - 118: 110 на користь Альвареса, 115: 113 на користь Головкіна і 114: 114.
Також повідомляється, що переможець цього протистояння зустрінеться з чемпіоном за версією WBO Біллі Джо Сондерсом і таким чином отримає можливість стати абсолютним чемпіоном у середній вазі.
Джерело: sport.ua