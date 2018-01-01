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    Офіційно. «Олімпік» повернув свого захисника з Росії

    28-річний футболіст виступатиме під 23-м номером
    «Олімпік» оголосив про підписання орендної угоди із захисником клубу «Крилья Совєтов» Дмитром Немчаніновим. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Оренда розрахована до кінця 2018 року. 28-річний футболіст виступатиме під 23-м номером. Українець покинув донецький клуб в кінці минулого літа, провівши в складі
    • Вчора, 21:57
    • Розсилка
    Дмитро Немчанінов. Фото: ФК Олімпік
    Дмитро Немчанінов. Фото: ФК Олімпік

    28-річний футболіст виступатиме під 23-м номером

    «Олімпік» оголосив про підписання орендної угоди із захисником клубу «Крилья Совєтов» Дмитром Немчаніновим.

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    Оренда розрахована до кінця 2018 року.

    28-річний футболіст виступатиме під 23-м номером.

    Українець покинув донецький клуб в кінці минулого літа, провівши в складі олімпійців півтора сезони.

    Немчанінов є вихованцем «Динамо», в Україні він також грав за «Дністер», вінницьку «Ниву», «Волинь», «Зірку» і «Чорноморець».

    Нагадаємо, в «Крилья Совєтов» Немчанінов перейшов в серпні і підписав контракт на два роки.

    За першу половину сезону Дмитро зіграв лише чотири матчі.

    Раніше повідомлялося, що екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка».

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