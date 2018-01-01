Офіційно. «Олімпік» повернув свого захисника з Росії
- Вчора, 21:57
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28-річний футболіст виступатиме під 23-м номером
«Олімпік» оголосив про підписання орендної угоди із захисником клубу «Крилья Совєтов» Дмитром Немчаніновим.
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
Оренда розрахована до кінця 2018 року.
28-річний футболіст виступатиме під 23-м номером.
Українець покинув донецький клуб в кінці минулого літа, провівши в складі олімпійців півтора сезони.
Немчанінов є вихованцем «Динамо», в Україні він також грав за «Дністер», вінницьку «Ниву», «Волинь», «Зірку» і «Чорноморець».
Нагадаємо, в «Крилья Совєтов» Немчанінов перейшов в серпні і підписав контракт на два роки.
За першу половину сезону Дмитро зіграв лише чотири матчі.
Раніше повідомлялося, що екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка».