Офіційно. «Олімпік» повернув свого захисника з Росії

28-річний футболіст виступатиме під 23-м номером

«Олімпік» оголосив про підписання орендної угоди із захисником клубу «Крилья Совєтов» Дмитром Немчаніновим. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Оренда розрахована до кінця 2018 року. 28-річний футболіст виступатиме під 23-м номером. Українець покинув донецький клуб в кінці минулого літа, провівши в складі



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Дмитро Немчанінов. Фото: ФК Олімпік

28-річний футболіст виступатиме під 23-м номером

«Олімпік» оголосив про підписання орендної угоди із захисником клубу «Крилья Совєтов» Дмитром Немчаніновим.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Оренда розрахована до кінця 2018 року.

28-річний футболіст виступатиме під 23-м номером.

Українець покинув донецький клуб в кінці минулого літа, провівши в складі олімпійців півтора сезони.

Немчанінов є вихованцем «Динамо», в Україні він також грав за «Дністер», вінницьку «Ниву», «Волинь», «Зірку» і «Чорноморець».

Нагадаємо, в «Крилья Совєтов» Немчанінов перейшов в серпні і підписав контракт на два роки.

За першу половину сезону Дмитро зіграв лише чотири матчі.

Раніше повідомлялося, що екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка».