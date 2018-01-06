Офіційно: Санжар продовжив контракт з «Олімпіком» (фото)

Інтерес до послуг Санжара проявляли декілька клубів

Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар продовжив контракт з клубом на рік. Таку інформацію надав агент тренера Вадим Шаблій. «Інтерес до послуг Санжара проявляли декілька клубів, але президент «Олімпіка» Владислав Гельзін зумів зробити пропозицію, від якої, як то кажуть, неможливо відмовитися», - написав



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Роман Санжар. Фото: ФК Олімпік

Інтерес до послуг Санжара проявляли декілька клубів

Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар продовжив контракт з клубом на рік.

Таку інформацію надав агент тренера Вадим Шаблій.

«Інтерес до послуг Санжара проявляли декілька клубів, але президент «Олімпіка» Владислав Гельзін зумів зробити пропозицію, від якої, як то кажуть, неможливо відмовитися», - написав Шаблій.

Роман Санжар тренує «Олімпік» з 2013 року. За підсумками минулого сезону клуб вперше в своїй історії пробився в єврокубки, в поточному команда після 19 турів займає 6-е місце в українській Прем'єр-лізі.