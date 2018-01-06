Офіційно: Санжар продовжив контракт з «Олімпіком» (фото)
- Сьогодні, 18:40
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Інтерес до послуг Санжара проявляли декілька клубів
Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар продовжив контракт з клубом на рік.
Таку інформацію надав агент тренера Вадим Шаблій.
«Інтерес до послуг Санжара проявляли декілька клубів, але президент «Олімпіка» Владислав Гельзін зумів зробити пропозицію, від якої, як то кажуть, неможливо відмовитися», - написав Шаблій.
Роман Санжар тренує «Олімпік» з 2013 року. За підсумками минулого сезону клуб вперше в своїй історії пробився в єврокубки, в поточному команда після 19 турів займає 6-е місце в українській Прем'єр-лізі.
Компания ProStar рада сообщить, что её клиент, Роман Санжар на год продлил контракт з ФК Олимпик. Все успехи в истории клуба целиком и полностью связаны с именем Санжара. А 2017-й стал самым успешным как для Олимпика, впервые сыгравшего в еврокубках, так и для Романа Николаевича, признанного тренером года в Украине. Интерес к услугам Санжара проявляли несколько клубов, но президент Олимпика Владислав Гельзин сумел сделать предложение, от которого, как говорится, невозможно отказаться. Компания ProStar желает Роману Санжару и Олимпику, чтобы очередной год их сотрудничества стал не менее успешным, чем предыдущий!#prostarfootballagency