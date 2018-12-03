Офіційно. Система VAR буде використана в плей-офф поточного розіграшу Ліги чемпіонів



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Система відеодопомоги арбітрам буде використовуватися вже з 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів

Система відеодопомоги арбітрам також буде використовуватися у фінальному турнірі Ліги націй

В УЄФА повідомили, що система відеодопомоги арбітрам (VAR) буде використовуватися в цьому сезоні Ліги чемпіонів, починаючи з 1/8 фіналу.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Виконавчий комітет УЄФА зібрався в Дубліні і постановив, що після успішних технологічних випробувань і навчання суддів в останні місяці VAR буде використовуватися в Лізі чемпіонів вже в матчах 1/8, які пройдуть в лютому.

Система VAR також буде використовуватися у фінальному турнірі Ліги націй, який пройде в червні в Португалії.

Що стосується Ліги Європи, тут повноцінно відеоповтори, як і планувалося, введуть лише з наступного сезону.

Втім, VAR буде використовуватися у фіналі поточного турніру.

Також система відеодопомоги буде використовуватися у фінальній частині юнацького Євро-2019.