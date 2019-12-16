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    Офіційно: УАФ визначила місце фіналу Кубка України

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    Міський стадіон у Тернополі - Офіційно: УАФ визначила місце фіналу Кубка України
    Міський стадіон у Тернополі
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    Виконком УАФ затвердив господаря вирішального матчу Кубка сезону-2019/20

    Виконком Української асоціації футболу затвердив Тернопіль господарем фінального матчу Кубка України сезону-2019/20.

    Резервним місцем проведення фіналу затверджено «Львів Арену», інформує «Футбол news».

    Міський стадіон Тернополя реконструювали 2012 року. Наразі його трибуни розраховані на 15 000 глядачів. До проведення фінального матчу на стадіоні мають оновити освітлення та привести до належного стану ложі для преси та почесних гостей.

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    Фінальний поєдинок Кубка України заплановано на 13 травня 2020 року.

    У поточному сезоні Кубка України зіграно матчі 1/8 фіналу. Боротьбу за трофей у чвертьфіналі продовжують «Ворскла», «Минай», «Десна», «Альянс», «Динамо», «Інгулець», «Маріуполь», «Олександрія».

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