Ультрас «Динамо» і «Дніпра» підтримали Романа Зозулю
Прихильники колишніх клубів українського нападника не залишилися осторонь від мадридської вакханалії
Ультрас команд київського «Динамо» і «Дніпра» підтримали нападника Романа, який свого часу виступав за їх клуб. Нагадуємо, під час вчорашнього матчу іспанської Сеґунди, в якому «Альбасете» Романа грав на виїзді з «Райо Вальєкано», прихильники суперників влаштували українцеві обструкцію. Ключовим мотивом образ була спроба прищепити Зозулі образливе тавро «нациста».
У підсумку рефері вирішив на прохання обох команд зупинити матч.
«Бути українцем та допомагати військовим - не злочин. Романе, ми з тобою!» - написали ультрас «Динамо» у себе в соцмережах.
«Допомагати армії яка захищає Україну від ворога - не злочин! Бути Українцем – честь для нас. Романе, ми з тобою. Будь сильним!» - підкреслили дніпряни.
Нагадаємо, що через лічені години з заявою стосовно інциденту виступила іспанська Ла Ліга. «Висловлюємо згоду з рішенням арбітра. Рішення було прийняте на прохання обох команд. Ми працюємо над викоріненням проявів насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах в Іспанії», - йдеться в заяві.