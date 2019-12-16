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    Ультрас «Динамо» і «Дніпра» підтримали Романа Зозулю

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    Роман Зозуля вислуховує за те, що любить свою країну і допомагає нашим військовим - Ультрас «Динамо» і «Дніпра» підтримали Романа Зозулю
    Роман Зозуля вислуховує за те, що любить свою країну і допомагає нашим військовим
    Фото із соцмереж

    Прихильники колишніх клубів українського нападника не залишилися осторонь від мадридської вакханалії

    Ультрас команд київського «Динамо» і «Дніпра» підтримали нападника Романа, який свого часу виступав за їх клуб. Нагадуємо, під час вчорашнього матчу іспанської Сеґунди, в якому «Альбасете» Романа грав на виїзді з «Райо Вальєкано», прихильники суперників влаштували українцеві обструкцію. Ключовим мотивом образ була спроба прищепити Зозулі образливе тавро «нациста».  

    У підсумку рефері вирішив на прохання обох команд зупинити матч.

    «Бути українцем та допомагати військовим - не злочин. Романе, ми з тобою!» - написали ультрас «Динамо» у себе в соцмережах.

    «Допомагати армії яка захищає Україну від ворога - не злочин! Бути Українцем – честь для нас. Романе, ми з тобою. Будь сильним!» - підкреслили дніпряни.

    Нагадаємо, що через лічені години з заявою стосовно інциденту виступила іспанська Ла Ліга. «Висловлюємо згоду з рішенням арбітра. Рішення було прийняте на прохання обох команд. Ми працюємо над викоріненням проявів насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах в Іспанії», - йдеться в заяві.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ультрас ксенофобія ФК Дніпро Сеґунда ФК «Альбасете» ФК «Райо Вальєкано»
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