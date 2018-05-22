Офіційно: Ярмоленко отримав нового наставника у «Боруссії»
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Дортмундську команду очолив Люсьєн Фавр
Дортмундська «Боруссія» оголосила про призначення на посаду головного тренера команди колишнього наставника «Ніцци» Люсьєна Фавра.
Угода з 60-річним фахівцем розрахована до 2020 року, інформує офіційний сайт німецького клубу.
Попереднім головним тренером «Боруссії» був Петер Штегер, який покинув команду 12 травня.
Дортмундці фінішували четвертими в минулому чемпіонаті Німеччини, пробившись до групового етапу Ліги чемпіонів.
Фавр очолював «Ніццу» з травня 2016 року. У першому ж сезоні він привів команду до бронзових медалей чемпіонату Франції.
17 травня нинішнього року він оголосив про відхід з французького клубу.
Нагадаємо, за «Боруссію» виступає український атакувальний півзахисник Андрій Ярмоленко.
Раніше були чутки, що дортмундська команда хоче продати Ярмоленка.