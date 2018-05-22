  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Офіційно: Ярмоленко отримав нового наставника у «Боруссії»

    • Розсилка
    Люсьєн Фавр. Фото &laquo;Боруссії&raquo; - Офіційно: Ярмоленко отримав нового наставника у «Боруссії»
    Люсьєн Фавр. Фото «Боруссії»

    Дортмундську команду очолив Люсьєн Фавр

    Дортмундська «Боруссія» оголосила про призначення на посаду головного тренера команди колишнього наставника «Ніцци» Люсьєна Фавра.

    Угода з 60-річним фахівцем розрахована до 2020 року, інформує офіційний сайт німецького клубу.

    53_02

    Попереднім головним тренером «Боруссії» був Петер Штегер, який покинув команду 12 травня.

    Дортмундці фінішували четвертими в минулому чемпіонаті Німеччини, пробившись до групового етапу Ліги чемпіонів.

    Фавр очолював «Ніццу» з травня 2016 року. У першому ж сезоні він привів команду до бронзових медалей чемпіонату Франції.

    17 травня нинішнього року він оголосив про відхід з французького клубу.

    Нагадаємо, за «Боруссію» виступає український атакувальний півзахисник Андрій Ярмоленко.

    Раніше були чутки, що дортмундська команда хоче продати Ярмоленка.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ