Офіційно: Ярмоленко отримав нового наставника у «Боруссії»

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Люсьєн Фавр. Фото «Боруссії»

Дортмундську команду очолив Люсьєн Фавр

Дортмундська «Боруссія» оголосила про призначення на посаду головного тренера команди колишнього наставника «Ніцци» Люсьєна Фавра.

Угода з 60-річним фахівцем розрахована до 2020 року, інформує офіційний сайт німецького клубу.

Попереднім головним тренером «Боруссії» був Петер Штегер, який покинув команду 12 травня.

Дортмундці фінішували четвертими в минулому чемпіонаті Німеччини, пробившись до групового етапу Ліги чемпіонів.

Фавр очолював «Ніццу» з травня 2016 року. У першому ж сезоні він привів команду до бронзових медалей чемпіонату Франції.

17 травня нинішнього року він оголосив про відхід з французького клубу.

Нагадаємо, за «Боруссію» виступає український атакувальний півзахисник Андрій Ярмоленко.

Раніше були чутки, що дортмундська команда хоче продати Ярмоленка.