Олександр Долгополов сім тижнів ходитиме у гіпсі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з ресурсу btu.org.ua

Перша ракетка Україні відновлюється після операції на правій руці

Як повідомляє XSPORT, українець почне реабілітацію тільки наприкінці жовтня.

Рука Долгополова буде залишатися у гіпсі протягом ще семи тижнів. Відзначимо, що перша ракетка України у п'ятницю прийшов підтримати національну команду у матчі Кубка Девіса проти Португалії, який відбувається у Бучі.

Цього тижня Олександр Долгополов вперше з березня 2010 року покинув топ-100 рейтингу. Українець в на початку сезону отримав травму кисті, через яку зміг виступити лише на п'яти турнірах. На початку серпня Долгополов переніс операцію і повідомив, що до кінця року на корти не повернеться.

Джерело: btu.org.ua