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    Олександр Долгополов сім тижнів ходитиме у гіпсі

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    Фото взяте з ресурсу btu.org.ua - Олександр Долгополов сім тижнів ходитиме у гіпсі
    Фото взяте з ресурсу btu.org.ua

    Перша ракетка Україні відновлюється після операції на правій руці

    Як повідомляє XSPORT, українець почне реабілітацію тільки наприкінці жовтня.

    Рука Долгополова буде залишатися у гіпсі протягом ще семи тижнів. Відзначимо, що перша ракетка України у п'ятницю прийшов підтримати національну команду у матчі Кубка Девіса проти Португалії, який відбувається у Бучі.

    Цього тижня Олександр Долгополов вперше з березня 2010 року покинув топ-100 рейтингу. Українець в на початку сезону отримав травму кисті, через яку зміг виступити лише на п'яти турнірах. На початку серпня Долгополов переніс операцію і повідомив, що до кінця року на корти не повернеться.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Олександр Долгополов
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