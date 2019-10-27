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    «Олександрія» відібрала очки в «Шахтаря» в матчі з двома вилученнями (відео)

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    &laquo;Шахтар&raquo; уперше в сезоні втратив очки в чемпіонаті України - «Олександрія» відібрала очки в «Шахтаря» в матчі з двома вилученнями (відео)
    «Шахтар» уперше в сезоні втратив очки в чемпіонаті України
    ФК «Шахтар»

    Уперше в сезоні «гірники» не перемогли в матчі чемпіонату України

    «Шахтар» (Донецьк) – «Олександрія» - 0:0

    «Шахтар»: П’ятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Ісмаілі, Коваленко (Патрик, 59), Степаненко, Тете (Коноплянка, 59), Марлос (Соломон, 74), Тайсон, Мораєш. Тренер – Луїш Каштру.
    «Олександрія»: Паньків, Запорожан (Банада, 59), Дубра, Бабогло, Стецьків, Гречишкін, Довгий, Лучкевич, Третьяков (Бухал, 90), Задерака (Пашаєв, 61), Шастал. Тренер – Володимир Шаран.
    Попередження: Тете (53), Степаненко (58) – Гречишкін (45+1), Банада (76), Шастал (78, 84), Бабогло (78), Довгий (88)
    Вилучення: Патрик (75) – Шастал (84)
    Судді: Романов – Войтюк, Шлончак, Пасхал.
    27 жовтня. Харків. Стадіон «Металіст»

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