«Олександрія» відібрала очки в «Шахтаря» в матчі з двома вилученнями (відео)
«Шахтар» уперше в сезоні втратив очки в чемпіонаті України
ФК «Шахтар»
Уперше в сезоні «гірники» не перемогли в матчі чемпіонату України
«Шахтар» (Донецьк) – «Олександрія» - 0:0
«Шахтар»: П’ятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Ісмаілі, Коваленко (Патрик, 59), Степаненко, Тете (Коноплянка, 59), Марлос (Соломон, 74), Тайсон, Мораєш. Тренер – Луїш Каштру.
«Олександрія»: Паньків, Запорожан (Банада, 59), Дубра, Бабогло, Стецьків, Гречишкін, Довгий, Лучкевич, Третьяков (Бухал, 90), Задерака (Пашаєв, 61), Шастал. Тренер – Володимир Шаран.
Попередження: Тете (53), Степаненко (58) – Гречишкін (45+1), Банада (76), Шастал (78, 84), Бабогло (78), Довгий (88)
Вилучення: Патрик (75) – Шастал (84)
Судді: Романов – Войтюк, Шлончак, Пасхал.
27 жовтня. Харків. Стадіон «Металіст»