«Олександрія» вирвала неймовірну перемогу заключному матчі року (відео)



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«Олександрія» таки вирвала перемогу в Дніпрі Фейсбук

Команда Володимира Шарана забила переможний м’яч на останніх секундах компенсованого часу

«Дніпро-1» - «Олександрія» - 1:2

Голи: 0:1 – Третяков (79, з пенальті). 1:1 – Куліш (90, з пенальті). 1:2 – Третяков (90+3, з пенальті)

«Дніпро-1»: Юрчук, Лопирьонок, Гуйє, Логінов, Шаповал, Кравченко, Вакулко, Чичиков (Кобахідзе, 74), Когут (Назаренко, 46), Булеца, Куліш. Тренер – Дмитро Михайленко.

«Олександрія»: Білик, Стецьків (Безбородько, 46), Дубра, Бабогло, Мірошниченко, Ковалець, Гречишкін, Запорожан (Задерака, 64), Лучкевич, Довгий (Банада, 75), Третяков. Тренер – Володимир Шаран.

Попередження: Кравченко (14), Вакулко (27), Когут (35), Лопирьонок (70, 79), Гуйє (87) – Запорожан (20), Стецьків (30), Мірошниченко (61), Лучкевич (88).

Вилучення: Лопирьонок (79), Назаренко (90+2)

Судді: Балакін – Сухін, Павлінов, Шурман

15 грудня. Дніпро. Стадіон «Дніпро Арена»

Більшу частину ігрового часу суперники заробляли попередження.

Основні результативні події розгорнулися наприкінці зустрічі.

На 79-й хвилині м’яч влучив у карному майданчику господарів у руку Лопирьонка, в якого вже було попередження. Третяков влучно з пенальті відкрив рахунок.

Коли здавалося, що гості так і поїдуть з перемогою, вже на останній хвилині основного ігрового часу арбітр призначив за аналогічне порушення пенальті в ворота гостей. Вирок реалізував Куліш.

Але це ще було не все. Уже в компенсований час той же Третяков вдруге забив з пенальті, призначеного за порушення проти Ковальця.