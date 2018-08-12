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    Ольга Янчук здобула 11-й титул у своїй тенісній кар'єрі (відео)

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    Ольга Янчук - Ольга Янчук здобула 11-й титул у своїй тенісній кар'єрі (відео)
    Ольга Янчук

    Українка з другої спроби зуміла перемогти на турнірі ITF у Польщі

    Для перемоги у фінальному матчі українській тенісистці знадобилося 2 години 48 хвилин.

    За цей час вона допустила дві подвійні помилки, реалізувала шість з дев'яти брейк-пойнтів і програла чотири гейми на власній подачі.

    У другому колі турніру 23-річна киянка відіграла матчбол на тай-брейку вирішального сету, програючи з рахунком 2:5.

    Warsaw Sports Group Open – 2018

    ITF Womens Circuit

    Жіночий тенісний турнір у Варшаві, Польща

    Призовий фонд: $25,000

    Фінал

    Ольга Янчук (Україна, 5) – Вікторія Босіо (Аргентина, 7) – 6:3, 4:6, 6:3

    Янчук провела свій перший фінал з вересня минулого року, коли вона поступилася у матчі за титул на 15-тисячнику у Пущі-Водиці.

    Також це був п'ятий фінал для Янчук на турнірах ITF з призовим фондом $25,000, три з яких були у минулому році: Ольга стала фіналісткою у Карші та Варшаві і виграла титул у Москві.

    Даний титул у столиці Польщі став для тенісистки 11-м за час її виступів на турнірах ITF Pro Circuit, завдяки якому вона може повернутися у топ-300 у понеділок, 20 серпня.

    Джерело: btu.org.ua

    Польща теніс українці
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