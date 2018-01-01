Ольгу Харлан обрано до комісії атлетів Європейських олімпійських комітетів
- Сьогодні, 21:37
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Відома українська фехтувальниця отримала нову посаду
Олімпійська чемпіонка, триразова призерка Олімпійських ігор, п’ятиразова чемпіонка світу та семиразова чемпіонка Європи з фехтування на шаблях Ольга Харлан працюватиме у комісії атлетів Європейських олімпійських комітетів під час чотирирічного терміну – з 2018 по 2021 рік.
Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
Про це йдеться в офіційному листі, який надійшов на адресу НОК України за підписом президента ЄОК Янеза Косьянчича та генерального секретаря ЄОК Раффаеля Паньйоцці.
Під час презентації програми Ольги Харлан, яка відбулася у жовтні минулого року у межах дев’ятого форуму та п’ятої асамблеї атлетів Європи, її підтримували голова комісії атлетів НОК України, бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики Олена Говорова, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Наталія Добринська, призер чемпіонатів світу та Європи з плавання Андрій Говоров.
Члени Комісії атлетів ЄОК обираються строком на чотири роки.
Нагадаємо, Харлан і Хижняк стали найкращими спортсменами 2017 року в Україні.
Ще раніше Харлан пожалілася, що у рідному місті їй ніяк не віддячили за олімпійські медалі.