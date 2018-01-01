Олімпіада-2018. Фуркад виграв друге золото у мас-старті

Гонка пройшла без українських спортсменів

На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані біатлоністи розіграли останній індивідуальний комплект нагород. Чемпіоном Ігор-2018 у гонці з масовим стартом на 15 км став 29-річний француз Мартен Фуркад, який виграв своє четверте олімпійське золото у кар'єрі. У боротьбі за золото Фуркад тільки за допомогою фотофінішу на лічені міліметри випередив



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Мартен Фуркад. Фото: Getty Images

Гонка пройшла без українських спортсменів

На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані біатлоністи розіграли останній індивідуальний комплект нагород.

Чемпіоном Ігор-2018 у гонці з масовим стартом на 15 км став 29-річний француз Мартен Фуркад, який виграв своє четверте олімпійське золото у кар'єрі.

У боротьбі за золото Фуркад тільки за допомогою фотофінішу на лічені міліметри випередив Шемппа і став чотириразовим олімпійським чемпіоном. Німець завоював друге срібло на Олімпіадах і вперше став призером в особистій гонці. Бронзу в боротьбі з двома німцям вирвав чемпіон Сочі-2014 в цій дисципліні Еміль Хегле Свендсен, який став шестиразовим призером Олімпіад (4-1-1).

Гонка пройшла без українських спортсменів - ніхто з чоловічої команди не зміг відібратися для участі в мас-старті.

Біатлонна програма Пхьончхана-2018 продовжиться 20 лютого змішаною естафетою 2х6 км+2х7,5 км.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Біатлон

Мас-старт, чоловіки

1. Мартен Фуркад (Франція) 35:47.3

2. Сімон Шемпп (Німеччина) +0.0

3. Еміль Свендсен (Норвегія) +11.2