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    Олімпіада-2018. Фуркад виграв друге золото у мас-старті

    Гонка пройшла без українських спортсменів
    На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані  біатлоністи розіграли останній індивідуальний комплект нагород. Чемпіоном Ігор-2018 у гонці з масовим стартом на 15 км став 29-річний француз Мартен Фуркад, який виграв своє четверте олімпійське золото у кар'єрі. У боротьбі за золото Фуркад тільки за допомогою фотофінішу на лічені міліметри випередив
    • Сьогодні, 14:28
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    Мартен Фуркад. Фото: Getty Images
    Мартен Фуркад. Фото: Getty Images

    Гонка пройшла без українських спортсменів

    На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані  біатлоністи розіграли останній індивідуальний комплект нагород.

    Чемпіоном Ігор-2018 у гонці з масовим стартом на 15 км став 29-річний француз Мартен Фуркад, який виграв своє четверте олімпійське золото у кар'єрі.

    У боротьбі за золото Фуркад тільки за допомогою фотофінішу на лічені міліметри випередив Шемппа і став чотириразовим олімпійським чемпіоном. Німець завоював друге срібло на Олімпіадах і вперше став призером в особистій гонці. Бронзу в боротьбі з двома німцям вирвав чемпіон Сочі-2014 в цій дисципліні Еміль Хегле Свендсен, який став шестиразовим призером Олімпіад (4-1-1).

    Гонка пройшла без українських спортсменів - ніхто з чоловічої команди не зміг відібратися для участі в мас-старті.

    Біатлонна програма Пхьончхана-2018 продовжиться 20 лютого змішаною естафетою 2х6 км+2х7,5 км.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Біатлон

    Мас-старт, чоловіки

    1. Мартен Фуркад (Франція) 35:47.3
    2. Сімон Шемпп (Німеччина) +0.0
    3. Еміль Свендсен (Норвегія) +11.2

    Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон Франція
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