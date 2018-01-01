Олімпіада-2018. Ледецкі стала олімпійською чемпіонкою в супергіганті, українка Книш – 43-я

Ледецкі в першу чергу відома за виступами в сноуборді

22-річна чеська гірськолижниця Естер Ледецкі здобула перемогу в супергіганті на Олімпійських іграх - 2018. Вона подолала дистанцію за 1.21,11. Друге місце посіла австрійка Анна Файт, яка відстала на 0,01 секунди. Бронзову медаль завоювала представниця Ліхтенштейну Тіна Вайратер (+0,11). Ледецкі в першу чергу відома за виступами в сноуборді. Її



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Естер Ледецкі. Фото: Getty Images

Ледецкі в першу чергу відома за виступами в сноуборді

22-річна чеська гірськолижниця Естер Ледецкі здобула перемогу в супергіганті на Олімпійських іграх - 2018. Вона подолала дистанцію за 1.21,11. Друге місце посіла австрійка Анна Файт, яка відстала на 0,01 секунди. Бронзову медаль завоювала представниця Ліхтенштейну Тіна Вайратер (+0,11).

Ледецкі в першу чергу відома за виступами в сноуборді. Її золота медаль в супергіганті - це справжня сенсація. Файт вже починала приймати поздоровлення з тим, що їй вдалося підтвердити статус найсильнішої гірськолижниці в супергіганті після перемоги в Сочі-2014, і багато великих спортивних сайтів оголошували про її перемогу.

Зазначимо, що українка Ольга Книш фінішувала 43-ю з 45-ти учасниць, програвши 9.49 секунд лідеру.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Гірськолижний спорт

Супергігант, жінки

1. Естер Ледецкі (Чехія) - 1.21,11

2. Анна Файт (Австрія) +0,01

3. Тіна Вайратер (Ліхтенштейн) +0,11

…

43. Ольга Книш (Україна) +9,49