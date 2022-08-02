Олімпіада-2018. Українець Красовський фінішував у топ-50 лижного марафону, переміг Нісканен

Олімпійським чемпіонім в цій дисципліні став фінський лижник Іво Нісканен

На Олімпіаді-2018 в Пхьончхані завершився чоловічий мас-старт класичним стилем на 50 кілометрів у лижних гонках. Олімпійським чемпіонім в цій дисципліні став фінський лижник Іво Нісканен (2:08:22.1). Срібна медаль дісталася представнику ОАР Олександру Большунову (+18.7), а бронза у його співвітчизника Андрія Ларькова (+2:37.5). Українець