Олімпіада-2018. Українець Красовський фінішував у топ-50 лижного марафону, переміг Нісканен
- Сьогодні, 11:13
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Розсилка
Іво Нісканен. Фото: AFP
Олімпійським чемпіонім в цій дисципліні став фінський лижник Іво Нісканен
На Олімпіаді-2018 в Пхьончхані завершився чоловічий мас-старт класичним стилем на 50 кілометрів у лижних гонках.
Олімпійським чемпіонім в цій дисципліні став фінський лижник Іво Нісканен (2:08:22.1). Срібна медаль дісталася представнику ОАР Олександру Большунову (+18.7), а бронза у його співвітчизника Андрія Ларькова (+2:37.5).
Українець Олексій Красовський в дебютному лижному марафоні зайняв 50-е місце (+17:14.3).
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижні перегони
Чоловіки, 50 км
1. Іво Нісканен (Фінляндія) 2.08.22.1
2. Олександр Большунов (ОАР) +18.7
3. Андрій ларьків (ОАР) +2.37.5
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50. Олексій Красовський (Україна) +17.14.3