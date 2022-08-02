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    Олімпіада-2018. Українець Красовський фінішував у топ-50 лижного марафону, переміг Нісканен

    Олімпійським чемпіонім в цій дисципліні став фінський лижник Іво Нісканен
    На Олімпіаді-2018 в Пхьончхані завершився чоловічий мас-старт класичним стилем на 50 кілометрів у лижних гонках. Олімпійським чемпіонім в цій дисципліні став фінський лижник Іво Нісканен (2:08:22.1). Срібна медаль дісталася представнику ОАР Олександру Большунову (+18.7), а бронза у його співвітчизника Андрія Ларькова (+2:37.5). Українець
    • Сьогодні, 11:13
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    Іво Нісканен. Фото: AFP
    Іво Нісканен. Фото: AFP

    Олімпійським чемпіонім в цій дисципліні став фінський лижник Іво Нісканен

    На Олімпіаді-2018 в Пхьончхані завершився чоловічий мас-старт класичним стилем на 50 кілометрів у лижних гонках.

    Олімпійським чемпіонім в цій дисципліні став фінський лижник Іво Нісканен (2:08:22.1). Срібна медаль дісталася представнику ОАР Олександру Большунову (+18.7), а бронза у його співвітчизника Андрія Ларькова (+2:37.5).

    Українець Олексій Красовський в дебютному лижному марафоні зайняв 50-е місце (+17:14.3).

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижні перегони

    Чоловіки, 50 км

    1. Іво Нісканен (Фінляндія) 2.08.22.1
    2. Олександр Большунов (ОАР) +18.7
    3. Андрій ларьків (ОАР) +2.37.5
    ...
    50. Олексій Красовський (Україна) +17.14.3

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Фінляндія Україна
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