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    Олімпіада-2018. Українка Антипенко потрапила у топ-50 в скіатлоні

    Україну в цій гонці представляли дві спортсменки
    Збірна України з лижних гонок невдало виступила в жіночому скіатлоні на Олімпіаді-2018. 10 лютого в Пхьончхані був розіграний перший комплект олімпійських нагород Ігор 2018 року, яким став жіночий скіатлон. Перемогу в ньому здобула шведка Шарлотта Калла, яка випередила норвежку Маріт Б'єрген і фінку Крісту Пярмякоскі. Україну в цій гонці
    • Сьогодні, 11:33
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    Лижні перегони. Фото: Getty Images
    Лижні перегони. Фото: Getty Images

    Україну в цій гонці представляли дві спортсменки

    Збірна України з лижних гонок невдало виступила в жіночому скіатлоні на Олімпіаді-2018.

    10 лютого в Пхьончхані був розіграний перший комплект олімпійських нагород Ігор 2018 року, яким став жіночий скіатлон. Перемогу в ньому здобула шведка Шарлотта Калла, яка випередила норвежку Маріт Б'єрген і фінку Крісту Пярмякоскі.

    Україну в цій гонці представляли дві спортсменки - Марина Анцибор (40-й стартовий номер) і Тетяна Антипенко (43-й номер). Як і прогнозувалося, виступили українки невдало.

    Тетяна Антипенко фінішувала 45-ю, поступившись чемпіонці 4 хвилини і 46 секунд. Марина Анцибор і зовсім не потрапила в топ-50 - 53-е місце з відставанням в 5 хвилин і 33 секунд.

    Всього ж до фінішу дісталися 60 спортсменок з 61 стартувавших. З невідомих причин не стартувала німкеня Ніколь Фессель.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижні перегони, скіатлон

    Жінки

    1. Шарлотта Калла 40:44.9
    2. Маріт Б'єрген +7.8
    3. Крісту Пярмякоскі +10.1
    ...
    45. Тетяна Антипенко +4:46.3
    53. Марина Анцибор +5:33.3

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України
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