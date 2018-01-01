Олімпіада-2018. Українка Антипенко потрапила у топ-50 в скіатлоні

Україну в цій гонці представляли дві спортсменки

Збірна України з лижних гонок невдало виступила в жіночому скіатлоні на Олімпіаді-2018. 10 лютого в Пхьончхані був розіграний перший комплект олімпійських нагород Ігор 2018 року, яким став жіночий скіатлон. Перемогу в ньому здобула шведка Шарлотта Калла, яка випередила норвежку Маріт Б'єрген і фінку Крісту Пярмякоскі. Україну в цій гонці



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Лижні перегони. Фото: Getty Images

Україну в цій гонці представляли дві спортсменки

Збірна України з лижних гонок невдало виступила в жіночому скіатлоні на Олімпіаді-2018.

10 лютого в Пхьончхані був розіграний перший комплект олімпійських нагород Ігор 2018 року, яким став жіночий скіатлон. Перемогу в ньому здобула шведка Шарлотта Калла, яка випередила норвежку Маріт Б'єрген і фінку Крісту Пярмякоскі.

Україну в цій гонці представляли дві спортсменки - Марина Анцибор (40-й стартовий номер) і Тетяна Антипенко (43-й номер). Як і прогнозувалося, виступили українки невдало.

Тетяна Антипенко фінішувала 45-ю, поступившись чемпіонці 4 хвилини і 46 секунд. Марина Анцибор і зовсім не потрапила в топ-50 - 53-е місце з відставанням в 5 хвилин і 33 секунд.

Всього ж до фінішу дісталися 60 спортсменок з 61 стартувавших. З невідомих причин не стартувала німкеня Ніколь Фессель.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижні перегони, скіатлон

Жінки

1. Шарлотта Калла 40:44.9

2. Маріт Б'єрген +7.8

3. Крісту Пярмякоскі +10.1

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45. Тетяна Антипенко +4:46.3

53. Марина Анцибор +5:33.3