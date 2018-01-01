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    «Олімпік» близький до того, щоб орендувати півзахисника «Шахтаря»

    У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з «Олімпіком» договір про оренду як мінімум до кінця сезону
    Півзахисник «Шахтаря» Сергій Вакуленко може продовжити кар'єру в «Олімпіку» на правах оренди. Клуби знаходяться в стадії переговорів. У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з «Олімпіком» договір про оренду як мінімум до кінця сезону. Першу частину поточного сезону українець провів в складі
    • Сьогодні, 09:10
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    Сергій Вакуленко (зліва). Фото: ФК Маріуполь
    Сергій Вакуленко (зліва). Фото: ФК Маріуполь

    У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з «Олімпіком» договір про оренду як мінімум до кінця сезону

    Півзахисник «Шахтаря» Сергій Вакуленко може продовжити кар'єру в «Олімпіку» на правах оренди.

    Клуби знаходяться в стадії переговорів.

    У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з «Олімпіком» договір про оренду як мінімум до кінця сезону.

    Першу частину поточного сезону українець провів в складі «Маріуполя», за який провів 15 матчів і забив три голи.

    Як відомо, першим футболістом, який підписав контракт з «Олімпіком» у 2018 році, став нападник Руслан Кісіль, який здатний зіграти як у центрі атаки, так і на фланзі.

    Джерело: Footboom

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