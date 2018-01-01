«Олімпік» близький до того, щоб орендувати півзахисника «Шахтаря»

У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з «Олімпіком» договір про оренду як мінімум до кінця сезону

Півзахисник «Шахтаря» Сергій Вакуленко може продовжити кар'єру в «Олімпіку» на правах оренди. Клуби знаходяться в стадії переговорів. У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з «Олімпіком» договір про оренду як мінімум до кінця сезону. Першу частину поточного сезону українець провів в складі



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Сергій Вакуленко (зліва). Фото: ФК Маріуполь

У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з «Олімпіком» договір про оренду як мінімум до кінця сезону

Півзахисник «Шахтаря» Сергій Вакуленко може продовжити кар'єру в «Олімпіку» на правах оренди.

Клуби знаходяться в стадії переговорів.

У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з «Олімпіком» договір про оренду як мінімум до кінця сезону.

Першу частину поточного сезону українець провів в складі «Маріуполя», за який провів 15 матчів і забив три голи.

Як відомо, першим футболістом, який підписав контракт з «Олімпіком» у 2018 році, став нападник Руслан Кісіль, який здатний зіграти як у центрі атаки, так і на фланзі.

Джерело: Footboom