«Олімпік» близький до того, щоб орендувати півзахисника «Шахтаря»
- Сьогодні, 09:10
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Сергій Вакуленко (зліва). Фото: ФК Маріуполь
У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з «Олімпіком» договір про оренду як мінімум до кінця сезону
Півзахисник «Шахтаря» Сергій Вакуленко може продовжити кар'єру в «Олімпіку» на правах оренди.
Клуби знаходяться в стадії переговорів.
У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з «Олімпіком» договір про оренду як мінімум до кінця сезону.
Першу частину поточного сезону українець провів в складі «Маріуполя», за який провів 15 матчів і забив три голи.
Як відомо, першим футболістом, який підписав контракт з «Олімпіком» у 2018 році, став нападник Руслан Кісіль, який здатний зіграти як у центрі атаки, так і на фланзі.
Джерело: Footboom