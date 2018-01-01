«Олімпік» офіційно оголосив про підписання форварда

У донецьку команду перейшов Руслан Кісіль, який до цього виступав за «Маріуполь»

Першим футболістом, який підписав контракт з «Олімпіком» у 2018 році, став нападник Руслан Кісіль, який здатний зіграти як у центрі атаки, так і на фланзі. З 26-річним футболістом підписаний контракт строком на півтора року, інформує офіційний сайт донецького клубу. Кісіль народився у місті Краматорськ Донецької області. Починав



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Руслан Кісіль. Фото ФК «Олімпік»

У донецьку команду перейшов Руслан Кісіль, який до цього виступав за «Маріуполь»

Першим футболістом, який підписав контракт з «Олімпіком» у 2018 році, став нападник Руслан Кісіль, який здатний зіграти як у центрі атаки, так і на фланзі.

З 26-річним футболістом підписаний контракт строком на півтора року, інформує офіційний сайт донецького клубу.

Кісіль народився у місті Краматорськ Донецької області. Починав займатися футболом в академії «Олімпіка», потім перебрався у «Шахтар».

У складі «Шахтаря-3» дебютував на професійному рівні у Другій лізі, провів 47 матчів і забив сім голів.

Також виступав за «Десну» (27 матчів, три голи), а останнім клубом нашого новачка був ФК «Маріуполь», з яким він виграв Першу лігу.

В цілому за приазовців Кісіль зіграв 50 матчів і забив 19 голів.

«Колектив футбольного клубу «Олімпік» вітає Руслана у своїй родині та бажає йому успіхів у донецькій команді», - йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, «Олімпік» провів перше тренування після зимової відпустки.