«Олімпік» офіційно оголосив про підписання форварда
- Вчора, 22:58
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У донецьку команду перейшов Руслан Кісіль, який до цього виступав за «Маріуполь»
Першим футболістом, який підписав контракт з «Олімпіком» у 2018 році, став нападник Руслан Кісіль, який здатний зіграти як у центрі атаки, так і на фланзі.
З 26-річним футболістом підписаний контракт строком на півтора року, інформує офіційний сайт донецького клубу.
Кісіль народився у місті Краматорськ Донецької області. Починав займатися футболом в академії «Олімпіка», потім перебрався у «Шахтар».
У складі «Шахтаря-3» дебютував на професійному рівні у Другій лізі, провів 47 матчів і забив сім голів.
Також виступав за «Десну» (27 матчів, три голи), а останнім клубом нашого новачка був ФК «Маріуполь», з яким він виграв Першу лігу.
В цілому за приазовців Кісіль зіграв 50 матчів і забив 19 голів.
«Колектив футбольного клубу «Олімпік» вітає Руслана у своїй родині та бажає йому успіхів у донецькій команді», - йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, «Олімпік» провів перше тренування після зимової відпустки.