«Олімпік» погодив новий контракт з Санжаром

38-річний Роман Санжар тренує «Олімпік» з 2013-го року

«Олімпік» домовився про продовження контракту з головним тренером Романом Санжаром. Нова угода Санжара з донецьким клубом буде розрахований на рік, повідомляє телеканал Футбол-1. Коментуючи цю подію, сам тренер зізнався, що готовий покинути «Олімпік» тільки заради більш потужного проекту. «У цьому клубі я пробув



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Роман Санжар. Фото: xsport.ua

38-річний Роман Санжар тренує «Олімпік» з 2013-го року

«Олімпік» домовився про продовження контракту з головним тренером Романом Санжаром.

Нова угода Санжара з донецьким клубом буде розрахований на рік, повідомляє телеканал Футбол-1.

Коментуючи цю подію, сам тренер зізнався, що готовий покинути «Олімпік» тільки заради більш потужного проекту.

«У цьому клубі я пробув досить тривалий час, тут я став тренером. Наступний клуб в моїй кар'єрі, якщо такий буде, повинен бути сильніший за «Олімпік» і з іншими завданнями, а я тоді зможу розглядати інші варіанти. На сьогоднішній день всі варіанти плюс-мінус рівні «Олімпіку» я відкинув і після переговорів з президентом клубу продовжили нашу угоду», - заявив Санжар в ефірі телеканалу Футбол-1.

Минулого літа донеччани вперше в своїй історії зіграли в єврокубках, а в цьому сезоні команда після 19-ти турів займає 6-е місце в УПЛ.

Нагадаємо, що «Олімпік» проведе спаринг з польським клубом.