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    «Олімпік» відібрав очки у «Колоса» (відео)

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    «Колос» поступився «Олімпіку» 
    ФК «Колос»

    Переможний м’яч гості забили з пенальті

    «Колос» (Ковалівка) – «Олімпік» (Донецьк) – 1:2

    Голи: 0:1 – Є. Пасіч (59). 1:1 – Оріховський (70). 1:2 – Балашов (88, з пенальті)

    «Колос»: Волинець, Зозуля, Задоя, Парамонов, Чорноморець, Мілько, Оріховський, Д. Костишин (Лисенко, 44), Волков (Кожушко, 64), Ільїн, Нехтій (Джемаль, 63). Тренер – Руслан Костишин.
    «Олімпік»: Кринський, Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Вантух, Цимбалюк, Кравчук, Політило, Тейшейра (Завійський, 89), Є. Пасіч (Балашов, 62), Шахаб (Джеффрі, 76).
    Попередження: Парамонов (28), Костишин (42), Ільїн (52), Чорноморець (85) – Цимбалюк (69), Джеффрі (90+2)
    Судді: Бондар – Куцев, Чертоляс, Дердо.
    3 листопада. Київ. Стадіон «Оболонь-Арена»

    Основні події поєдинку розгорнулися вже по перерві. Гості таки втілили ігрову перевагу в гол. Пасіч влучно пробив у нижній кут.

    Господарі досить швидко відігралися. Оріховський бездоганно пробив зі штрафного. Воротар суперника хоча й дотягнувся до м’яча, та врятувати не зміг.

    Однак гості таки вирвали перемогу. Балашов невиразно все ж реалізував пенальті.

    Відтак «Олімпік» наздогнав за очками «Колос».

    У наступному турі команда з Ковалівки грає 10 листопада на виїзді проти «Зорі», а «Олімпік» того ж дня проведе домашній поєдинок проти «Олександрії».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК «Колос» (Ковалівка)
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