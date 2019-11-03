«Олімпік» відібрав очки у «Колоса» (відео)



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«Колос» поступився «Олімпіку» ФК «Колос»

Переможний м’яч гості забили з пенальті

«Колос» (Ковалівка) – «Олімпік» (Донецьк) – 1:2

Голи: 0:1 – Є. Пасіч (59). 1:1 – Оріховський (70). 1:2 – Балашов (88, з пенальті)

«Колос»: Волинець, Зозуля, Задоя, Парамонов, Чорноморець, Мілько, Оріховський, Д. Костишин (Лисенко, 44), Волков (Кожушко, 64), Ільїн, Нехтій (Джемаль, 63). Тренер – Руслан Костишин.

«Олімпік»: Кринський, Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Вантух, Цимбалюк, Кравчук, Політило, Тейшейра (Завійський, 89), Є. Пасіч (Балашов, 62), Шахаб (Джеффрі, 76).

Попередження: Парамонов (28), Костишин (42), Ільїн (52), Чорноморець (85) – Цимбалюк (69), Джеффрі (90+2)

Судді: Бондар – Куцев, Чертоляс, Дердо.

3 листопада. Київ. Стадіон «Оболонь-Арена»

Основні події поєдинку розгорнулися вже по перерві. Гості таки втілили ігрову перевагу в гол. Пасіч влучно пробив у нижній кут.

Господарі досить швидко відігралися. Оріховський бездоганно пробив зі штрафного. Воротар суперника хоча й дотягнувся до м’яча, та врятувати не зміг.

Однак гості таки вирвали перемогу. Балашов невиразно все ж реалізував пенальті.

Відтак «Олімпік» наздогнав за очками «Колос».

У наступному турі команда з Ковалівки грає 10 листопада на виїзді проти «Зорі», а «Олімпік» того ж дня проведе домашній поєдинок проти «Олександрії».