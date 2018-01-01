Олімпійська чемпіонка Савченко: Пишаюся, що народилася в Україні

Українка кар’єру у фігурному катанні розпочала у 90-х

Фігуристка Альона Савченко, яка наразі представляє Німеччину та у парі із фігуристом Бруно Массо здобула для неї золоту медаль зимової Олімпіади у південнокорейському Пхьончхані, переконує, що у душі завжди залишається українкою. Таку заяву фігуристка зробила у коментарі RT. Зокрема, спортсменка зазначила, що її шлях до олімпійського золота



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Альона Савченко з партнером. Фото: Getty Images





Українка кар’єру у фігурному катанні розпочала у 90-х

Фігуристка Альона Савченко, яка наразі представляє Німеччину та у парі із фігуристом Бруно Массо здобула для неї золоту медаль зимової Олімпіади у південнокорейському Пхьончхані, переконує, що у душі завжди залишається українкою.

Таку заяву фігуристка зробила у коментарі RT.

Зокрема, спортсменка зазначила, що її шлях до олімпійського золота видався непростим.

«Ті, хто знає мене, розуміють, наскільки важко мені далася ця нагорода. Але це найкраща дорога, оскільки я насолоджуюся фігурним катанням. Рада, що в підсумку прийшла до своєї мрії». – підкреслила вона.

За її словами, до цієї перемоги долучилися як рідна Україна, так і Німеччина та навіть Англія.

«Багато людей допомагали мені піднятися на вищий щабель п'єдесталу пошани. Я дуже дякую їм усім. Після виступу мене вітали люди з усього світу, в тому українці. Телефон досі дзвонить без угаву. Дуже багато смс-повідомлень. Привітали навіть ті, від кого ніколи цього не чекала», – зазначила чемпіонка.

Крім того, Савченко пояснила, чому почала виступати за Німеччину.

«Що стосується моєї кар'єри на Україні, то часом батьківщина не може дати тобі всіх необхідних можливостей для досягнення мети. В такому разі не бачу нічого поганого, якщо такі можливості надає інша країна. Але я пишаюся тим, що народилася в Україні. В душі завжди залишаюся українкою», – констатувала уродженка Обухова на Київщині.

Зазначимо, що 34-річна фігуристка Альона Савченко народилася у місті Обухові Київської області. Кар’єру у фігурному катанні розпочала у 90-х і навіть встигла виграти кілька національних змагань та представляла Україну на міжнародних змаганнях.

Джерело: 24 канал