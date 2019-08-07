Олімпійський чемпіон проміняв спорт на музику



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Кріс Мірс та Джек Ло Інстаграм

Переможець Олімпіади-2016 в стрибках у воду Кріс Мірс оголосив про завершення кар’єри

Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро 2016 року зі стрибків у воду британець Кріс Мірс оголосив про завершення спортивної кар’єри.

«Я завершую кар’єру. Довго розмірковував про це. Це була дивовижна подорож: від семирічної дитини з невичерпною енергією до олімпійського чемпіона. Мій шлях виявився непростим. Тепер я працюю в музичній індустрії. Буду випускати музику з двоюрідним братом та іншими артистами», - написав Мірс в мережі Інстаграм.

Кріс Мірс переміг на Олімпіаді-2016 в парі зі співвітчизником Джеком Ло в синхронних стрибках з триметрового трампліна.

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