Легендарний американський легкоатлет назвав Трампа расистом та жінконенависником



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Дев'ятиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Карл Льюїс

«Наш президент - расист, він упереджений, він жінконенависник, не цінує нікого, крім себе»

Дев'ятиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Карл Льюїс розкритикував політику президента США Дональда Трампа.

Льюїс дав коментар після масової стрілянини в США, яка була спровокована в тому числі і антиіммігрантською політикою.

«У нас в Америці колосальна складність, виникає багато проблем. Наш президент - расист, він упереджений, він жінконенависник, не цінує нікого, крім себе. Так що перед нашою країною стоїть складне випробування», - сказав Льюїс.

Колишній спортсмен також підтримав заклик зрівняти призові чоловіків і жінок.

«Якби в моєму житті не було сильної жінки, я б тут не сидів. Моя мати була першовідкривачем.

Реальність така, що в житті багато забобонів, а це породжує страх. Ми боїмося дати таку можливість (рівної оплати праці), тому що це дає опору. Але спортсмени з різних команд нічим не відрізняються один від одного. Так що я підтримую ідею про рівні призові», - додав 8-кратний чемпіон світу.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня в американському місті Дейтон, штат Огайо, сталася стрілянина в барі. Чоловік у бронежилеті зі свого АК-47 вбив дев'ять людей і поранив 27.

Нападник був ліквідований.

Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях.

Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний американець Патрік Крузіос.

Джерело: Sports.ru