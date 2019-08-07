Легендарний американський легкоатлет назвав Трампа расистом та жінконенависником
«Наш президент - расист, він упереджений, він жінконенависник, не цінує нікого, крім себе»
Дев'ятиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Карл Льюїс розкритикував політику президента США Дональда Трампа.
Льюїс дав коментар після масової стрілянини в США, яка була спровокована в тому числі і антиіммігрантською політикою.
«У нас в Америці колосальна складність, виникає багато проблем. Наш президент - расист, він упереджений, він жінконенависник, не цінує нікого, крім себе. Так що перед нашою країною стоїть складне випробування», - сказав Льюїс.
Колишній спортсмен також підтримав заклик зрівняти призові чоловіків і жінок.
«Якби в моєму житті не було сильної жінки, я б тут не сидів. Моя мати була першовідкривачем.
Реальність така, що в житті багато забобонів, а це породжує страх. Ми боїмося дати таку можливість (рівної оплати праці), тому що це дає опору. Але спортсмени з різних команд нічим не відрізняються один від одного. Так що я підтримую ідею про рівні призові», - додав 8-кратний чемпіон світу.
Нагадаємо, у ніч на 4 серпня в американському місті Дейтон, штат Огайо, сталася стрілянина в барі. Чоловік у бронежилеті зі свого АК-47 вбив дев'ять людей і поранив 27.
Нападник був ліквідований.
Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях.
Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний американець Патрік Крузіос.
Джерело: Sports.ru