Олімпійського чемпіона довічно дискваліфікували за зв’язок з 14-річною сусідкою



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Стівен Лопес. Фото: AFP

Відомого американського тхеквондиста і учасника п’яти Олімпійських ігор довічно дискваліфікували за інтимний зв’язок з підлітком

Американське агентство U.S. Center for SafeSport довічно відлучило від спорту двократного олімпійського чемпіона з тхеквондо Стівена Лопеса.

Агентство, яке займається питаннями етики та дисципліни в спорті, провело розслідування щодо зв’язку Лопеса з неповнолітньою дівчиною.

Встановлено, що у 2000 році спортсмен вступив в сексуальні відносини з 14-річною дівчиною, яка проживала по сусідству. При цьому Лопес вів дружбу з її сім'єю.

Лопеса дискваліфікували ще в травні, але 6 вересня рішення набуло чинності. Зазначається, що спортсмен все ще може подати апеляцію.

Раніше повідомлялося, що російську легкоатлетку Марію Абакумову дискваліфікували на чотири роки та позбавили нагород за вживання допінгу під час змагань.

Джерело: Ракурс